20 Aralık Cumartesi reyting sonuçları 2025 || Ben Leman, Gönül Dağı, Güller ve Günahlar…Dün en çok ne izlendi?

Aralık 21, 2025 09:17
1
20 aralik 2025 reyting sonuclari

20 Aralık 2025 reyting sonuçları hafta sonunun en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. Zira dün akşam hepsi de birbirinden iddialı olan Ben Leman, Gönül Dağı, Güller ve Günahlar isimli diziler bomba gibi bölümlerle seyirci karşısına çıktı. Milyonları ekran başına kilitleyen bölümlerin sona ermesiyle de bu sefer izlenme oranları konuşulmaya başlandı…

2
20 aralik 2025 reyting sonuclari

20 Aralık Cumartesi akşamı Now TV’de Ben Leman, TRT1’de Gönül Dağı, Kanal D’de ise Güller ve Günahlar dizilerinin yeni bölümleri yayınlandı. Geçtiğimiz sezonlarda büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Gönül Dağı yine takipçilerine farklı duyguları bir arada yaşatırken, yeni sezona iddialı giriş yapan Ben Leman ve Güller ve Günahlar dizileri de seyirciyi beklenmedik olaylarla nefessiz bıraktı. Peki, dün en çok ne izlendi? İşte cevabı…

3
20 aralik 2025 reyting sonuclari

DÜN EN ÇOK NE İZLENDİ?

Dün akşam Now TV’de Ben Leman 12. Bölümüyle, TRT1’de Gönül Dağı 198. Bölümüyle, Kanal D’de ise Güller ve Günahlar dizisi 11. Bölümüyle ekranlara geldi. Aynı saatlerde TV8’De MasterChef All Star’da heyecanlı anlar yaşanırken Güldür Güldür Show seyirciyi kahkahaya boğdu. Star TV’de Örümcek Adam Eve Dönüş isimli yabancı sinema filmi, ATV’de ise Şımarık isimli yerli sinema filmi yayınlandı.

4
20 aralik 2025 reyting sonuclari

20 ARALIK 2025 CUMARTESİ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam en çok hangi yapımın izlendiğini gösteren 20 Aralık 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Tüm kişiler, AB ve ABC reyting gruplarındaki izlenme oranlarını gösteren liste resmi kurumlar tarafından paylaşıldığında haberimizde yer alacaktır.

