20 Aralık Cumartesi reyting sonuçları 2025 || Ben Leman, Gönül Dağı, Güller ve Günahlar…Dün en çok ne izlendi?

20 Aralık Cumartesi akşamı Now TV’de Ben Leman, TRT1’de Gönül Dağı, Kanal D’de ise Güller ve Günahlar dizilerinin yeni bölümleri yayınlandı. Geçtiğimiz sezonlarda büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Gönül Dağı yine takipçilerine farklı duyguları bir arada yaşatırken, yeni sezona iddialı giriş yapan Ben Leman ve Güller ve Günahlar dizileri de seyirciyi beklenmedik olaylarla nefessiz bıraktı. Peki, dün en çok ne izlendi? İşte cevabı…