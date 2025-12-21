TOKİ, 36 İlde 244 arsayı açık artırmayla satacak! Yüzde 15 indirim detayı

Kategoriler
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı TOKİ, 25 Aralık 2025’te 36 ilde toplam 244 arsayı açık artırma yöntemiyle satışa sunacak. Satışlar, yatırımcılar ve arsa almak isteyenler için yıl bitmeden önemli bir fırsat sunuyor. İşte detaylar...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 36 İlde 244 arsayı 25 Aralık 2025 tarihinde açık artırma yöntemiyle satacak. Ayrıca Antalya Aksu'da 1 muhtelif arsa açık artırma yöntemi ile kiralanacak.
Alıcılar; konut, ticaret, turizm, sağlık, tarım, spor, sanayi, özel eğitim, akaryakıt, depolama, kentsel çalışma, plansız arsalar ve sosyal tesis alanları niteliğindeki arsalara, yüzde 25 peşinat 48 ay vade ve yüzde 40 peşinat 36 ay vade ile sahip olabilecek.
PEŞİNDE YÜZDE 15 İNDİRİM
Bazı taşınmazlar ise peşin bedelle satılacak.
Peşin alımlarda yüzde 15 indirim uygulanacak.
Muhammen bedeli 10 milyar 482 milyon 155 bin 536 lira olan toplam 1 milyon 365 bin 197 metrekare büyüklüğündeki Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Malatya, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Rize, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Yalova'da bulunan 244 arsa açık artırmayla satılacak.
Açık artırmalar, 25 Aralık 2025 tarihinde saat 10.30'da Ankara İlbank Sosyal Tesisleri ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak. Ayrıca internet üzerinden de (muzayede.emlakyonetim.com.tr) teklif verilebilecek.
Ayrıntılı bilgilere, www.toki.gov.tr ile muzayede.emlakyonetim.com.tr internet adreslerinden ve "444 84 34" numaralı telefondan ulaşılabilecek.