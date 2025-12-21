TOKİ, 36 İlde 244 arsayı açık artırmayla satacak! Yüzde 15 indirim detayı

Muhammen bedeli 10 milyar 482 milyon 155 bin 536 lira olan toplam 1 milyon 365 bin 197 metrekare büyüklüğündeki Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Malatya, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Rize, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Yalova'da bulunan 244 arsa açık artırmayla satılacak.