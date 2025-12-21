Galatasaray Kasımpaşa maç sonucu kaç kaç? Galatasaray devreyi lider kapattı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, sahasında Kasımpaşa'yı ağırladı. Galatasaray, RAMS Park'taki mücadeleyi 3-0'lık skorla galip tamamladı.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Yunus Akgün, 82. dakikada Gabriel Sara ve 88. dakikada Mauro Icardi kaydetti.
Galatasaray'da son golü atan Mauro Icardi, ligde toplamda 60 gole ulaşarak sarı-kırmızıların lig tarihindeki en golcü yabancı futbolcusu unvanını aldı.
Sarı-kırmızılılarda 68. dakikada sarı kart gören Lucas Torreira, ligdeki Gaziantep FK maçında cezalı duruma düştü.
Bu sonucun ardından ligde üst üste üçüncü galibiyetini alan Galatasaray, 42 puana çıktı ve ligin ilk yarısını lider bitirdi.
Ligdeki galibiyet hasreti 4 maça çıkan Kasımpaşa, 15 puanda kaldı.