Selçuk İnan'dan bahis sözleri!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Selçuk İnan'dan bahis süreciyle ilgili önemli değerlendirmeler geldi. Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, şahsen hiç oynamadığını ifade etti.
"Hiç yapmadım. Hiç oynamadım. Hayatımda hiç öyle bir şey olmadı. Federasyon başkanımız zaten bütün açıklamaları yaptı. Eğer bir suç varsa zaten adli makamlarda bu görülüyor. Bu görüşlerimi daha önce de sizinle paylaştım. Ama transfer konusunda oyuncuların, ülkede bahis olayları var ve biz Türkiye'ye gelmek istemiyoruz söylemiyle henüz karşılaşmadık. Bunu söylemek istemiştim size. Bundan sonraki süreçte öyle bir transfer görüşmesi yaparken böyle bir şeyle karşılaşırsak zaten paylaşırım. Ama şu an için görüştüğümüz oyuncularla bundan dolayı Türkiye'ye gelmek istemiyoruz ya da orada oynamak istemiyoruz diyen bir futbolcu olmadı."