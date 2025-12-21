Menü Kapat
Selçuk İnan'dan bahis sözleri!

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, antrenman öncesinde basın toplantısı düzenledi ve önemli açıklamalarda bulundu. Esasen ise genç çalıştırıcı, bahis sürecinin şu an için kendi transfer politikalarını etkilemediğini anlattı.

Selçuk İnan'dan bahis sözleri!
Selçuk İnan'dan bahis süreciyle ilgili önemli değerlendirmeler geldi. Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, şahsen hiç oynamadığını ifade etti.

Selçuk İnan'dan bahis sözleri!

KOCAELİSPOR'DA SELÇUK İNAN'DAN BAHİS KRİTİĞİ

"Hiç yapmadım. Hiç oynamadım. Hayatımda hiç öyle bir şey olmadı. Federasyon başkanımız zaten bütün açıklamaları yaptı. Eğer bir suç varsa zaten adli makamlarda bu görülüyor. Bu görüşlerimi daha önce de sizinle paylaştım. Ama transfer konusunda oyuncuların, ülkede bahis olayları var ve biz Türkiye'ye gelmek istemiyoruz söylemiyle henüz karşılaşmadık. Bunu söylemek istemiştim size. Bundan sonraki süreçte öyle bir transfer görüşmesi yaparken böyle bir şeyle karşılaşırsak zaten paylaşırım. Ama şu an için görüştüğümüz oyuncularla bundan dolayı Türkiye'ye gelmek istemiyoruz ya da orada oynamak istemiyoruz diyen bir futbolcu olmadı."

Selçuk İnan'dan bahis sözleri!

Sıkça Sorulan Sorular

SELÇUK İNAN'IN KOCAELİSPOR PERFORMANSI NASIL?
Körfez ekibiyle kötü bir başlangıç yapan Selçuk İnan, ardından ise toparlanmış ve takımını küme hattından uzak tutmuştu.
