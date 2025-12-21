Selçuk İnan'dan bahis sözleri!

Selçuk İnan'dan bahis süreciyle ilgili önemli değerlendirmeler geldi. Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, şahsen hiç oynamadığını ifade etti.

KOCAELİSPOR'DA SELÇUK İNAN'DAN BAHİS KRİTİĞİ

"Hiç yapmadım. Hiç oynamadım. Hayatımda hiç öyle bir şey olmadı. Federasyon başkanımız zaten bütün açıklamaları yaptı. Eğer bir suç varsa zaten adli makamlarda bu görülüyor. Bu görüşlerimi daha önce de sizinle paylaştım. Ama transfer konusunda oyuncuların, ülkede bahis olayları var ve biz Türkiye'ye gelmek istemiyoruz söylemiyle henüz karşılaşmadık. Bunu söylemek istemiştim size. Bundan sonraki süreçte öyle bir transfer görüşmesi yaparken böyle bir şeyle karşılaşırsak zaten paylaşırım. Ama şu an için görüştüğümüz oyuncularla bundan dolayı Türkiye'ye gelmek istemiyoruz ya da orada oynamak istemiyoruz diyen bir futbolcu olmadı."