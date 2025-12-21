Jhon Duran'ın bonservisi belli oldu: Fenerbahçe için transferde kritik hesaplar!

Fenerbahçe'nin yüksek maliyetlerle Al Nassr'dan kiraladığı Jhon Duran, Al Nassr tarafından transfer listesine konuldu. Esasen ise Suudi Arabistan ekibi, Fenerbahçe başta olmak üzere Jhon Duran ile ilgilenen tüm kulüplere 45 milyon Euro şartını koştu.

FENERBAHÇE'DE JHON DURAN'IN TRANSFERİ İÇİN 45 MİLYON EURO KRİTİĞİ

Fenerbahçe yönetimince uzun vadeli planların yapıldığı dönemde, Jhon Duran'ın bonservisi de 45 milyon Euro olarak belirlendi! Halihazırda yetenekli hücumcunun Fenerbahçe performansı soru işaretleri barındırırken, sarı lacivertli yönetimin de ne yönde adım atacağı ayrıca merak konusu oldu.

JHON DURAN'IN FENERBAHÇE PERFORMANSI

Derbilerdeki kritik golleri dışında Fenerbahçe formasıyla bekleneni veremeyen Jhon Duran, Süper Lig deviyle toplamda 15 maça çıkmış ve 4 gol ile 3 asistlik katkı sağlamıştı.

JHON DURAN, FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ DERBİSİ ÖNCESİNDE TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin Noel dönemine denk geldiğini belirten Jhon Duran, sarı lacivertli yönetimden izin almış ve Beşiktaş maçında Türkiye'de olmak istemediğini ifade etmişti! Ardından ise Fenerbahçe taraftarları, Jhon Duran'ın bu tavrını sosyal medyada tartışmış ve toplamdaki maliyetine bakınca katkısının çok az olduğunu öne çıkarmıştı.