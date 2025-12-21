Jhon Duran'ın bonservisi belli oldu: Fenerbahçe için transferde kritik hesaplar!

Kategoriler
Fenerbahçe'nin yüksek maliyetlerle Al Nassr'dan kiraladığı Jhon Duran, Al Nassr tarafından transfer listesine konuldu. Esasen ise Suudi Arabistan ekibi, Fenerbahçe başta olmak üzere Jhon Duran ile ilgilenen tüm kulüplere 45 milyon Euro şartını koştu.
Fenerbahçe yönetimince uzun vadeli planların yapıldığı dönemde, Jhon Duran'ın bonservisi de 45 milyon Euro olarak belirlendi! Halihazırda yetenekli hücumcunun Fenerbahçe performansı soru işaretleri barındırırken, sarı lacivertli yönetimin de ne yönde adım atacağı ayrıca merak konusu oldu.
Derbilerdeki kritik golleri dışında Fenerbahçe formasıyla bekleneni veremeyen Jhon Duran, Süper Lig deviyle toplamda 15 maça çıkmış ve 4 gol ile 3 asistlik katkı sağlamıştı.
Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin Noel dönemine denk geldiğini belirten Jhon Duran, sarı lacivertli yönetimden izin almış ve Beşiktaş maçında Türkiye'de olmak istemediğini ifade etmişti! Ardından ise Fenerbahçe taraftarları, Jhon Duran'ın bu tavrını sosyal medyada tartışmış ve toplamdaki maliyetine bakınca katkısının çok az olduğunu öne çıkarmıştı.