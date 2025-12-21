Menü Kapat
11°
Spor
Editor
 Burak Ayaydın

Jhon Duran'ın bonservisi belli oldu: Fenerbahçe için transferde kritik hesaplar!

Fenerbahçe'nin Al Nassr'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Jhon Duran'a, Suudi Arabistan ekibinden ayrılık izni çıktı. Al Nassr yönetimi, Fenerbahçe'nin Jhon Duran'ın bonservisini almak istemesi halince ciddi bir miktar belirledi.

Jhon Duran'ın bonservisi belli oldu: Fenerbahçe için transferde kritik hesaplar!
Fenerbahçe'nin yüksek maliyetlerle Al Nassr'dan kiraladığı Jhon Duran, Al Nassr tarafından transfer listesine konuldu. Esasen ise Suudi Arabistan ekibi, Fenerbahçe başta olmak üzere Jhon Duran ile ilgilenen tüm kulüplere 45 milyon Euro şartını koştu.

Jhon Duran'ın bonservisi belli oldu: Fenerbahçe için transferde kritik hesaplar!

FENERBAHÇE'DE JHON DURAN'IN TRANSFERİ İÇİN 45 MİLYON EURO KRİTİĞİ

Fenerbahçe yönetimince uzun vadeli planların yapıldığı dönemde, Jhon Duran'ın bonservisi de 45 milyon Euro olarak belirlendi! Halihazırda yetenekli hücumcunun Fenerbahçe performansı soru işaretleri barındırırken, sarı lacivertli yönetimin de ne yönde adım atacağı ayrıca merak konusu oldu.

Jhon Duran'ın bonservisi belli oldu: Fenerbahçe için transferde kritik hesaplar!

JHON DURAN'IN FENERBAHÇE PERFORMANSI

Derbilerdeki kritik golleri dışında Fenerbahçe formasıyla bekleneni veremeyen Jhon Duran, Süper Lig deviyle toplamda 15 maça çıkmış ve 4 gol ile 3 asistlik katkı sağlamıştı.

Jhon Duran'ın bonservisi belli oldu: Fenerbahçe için transferde kritik hesaplar!

JHON DURAN, FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ DERBİSİ ÖNCESİNDE TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin Noel dönemine denk geldiğini belirten Jhon Duran, sarı lacivertli yönetimden izin almış ve Beşiktaş maçında Türkiye'de olmak istemediğini ifade etmişti! Ardından ise Fenerbahçe taraftarları, Jhon Duran'ın bu tavrını sosyal medyada tartışmış ve toplamdaki maliyetine bakınca katkısının çok az olduğunu öne çıkarmıştı.

Jhon Duran'ın bonservisi belli oldu: Fenerbahçe için transferde kritik hesaplar!

Sıkça Sorulan Sorular

AL NASSR JHON DURAN İÇİN NE KADAR BONSERVİS ÖDEMİŞTİ?
Suudi Arabistan ekibi, Aston Villa ile 77 milyon Euro karşılığında anlaşmıştı.
