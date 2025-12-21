Alanyaspor Fatih Karagümrük maç sonucu kaç kaç? Seri 4 maça çıktı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Corendon Alanyaspor, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile mücadele etti.
Alanya Oba Stadyumu'nda oynanan maçta ev sahibi ekip iki yarıda kaydettiği gollerle galibiyete uzandı.
Alanyaspor'un gollerini 13. dakikada Hwang ve 58. dakikada Güven Yalçın kaydetti.
Süper Lig'de 4 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Alanyaspor puanını 21 yaptı.
Ligin dibine demirleyen Fatih Karagümrük ise 9 puanda kaldı.