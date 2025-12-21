Villarreal Barcelona maçı nereden izlenir, hangi kanalda, saat kaçta? Villarreal Barcelona maç kadrosu, muhtemel 11

Barcelona bugün La Liga'nın 17. haftası kapsamında Villarreal ile karşı karşıya gelecek. Kritik karşılaşma öncesinde iki takımda da eksikler bulunuyor. Katalon devinde 4 futbolcu mücadelede forma giyemeyecekken, Villarreal'de ise 9 futbolcu karşılaşmanın kadrosunda yer almayacak.

Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Villarreal - Barcelona maçı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı açıklandı.

VİLLARREAL - BARCELONA MAÇI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Ceramica Stadyumu'nda oynanacak olan Villarreal - Barcelona maçı açıklanan bilgilere göre S Sport ekranlarından yayınlanacak.

Villarreal bu sezon oldukça başarılı bir performans göstererek 15 maçta 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. 35 puan toplayan Villarreal ligde 3. sırada yer alıyor. Villarreal karşılaşmada Barcelona'yı yenerse 2. sıradaki Real Madrid ile olan puan farkını 4'e düşürmüş olacak.

Barcelona ise bu sezon 17 maçta 14 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Ligde 43 puanla zirvede olan Barcelona, karşılaşmada Villarreal'i yenerek 3 puanı almak istiyor. Katalon devi mücadeleden galibiyet ila ayrılırsa en yakın rakibi Reak Madrid ile olan puan farkını 4'e çıkarmış olacak.

VİLLARREAL - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'nın 17. haftası kapsamında oynanacak olan Barcelona - Villarreal maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 18.15'te başlayacak. İspanya Futbol Federasyonu tarafından yapılan duyuruya göre ise mücadeleyi Javier Alberola Rojas yönetecek.

VİLLARREAL - BARCELONA MAÇ KADROSU, MUHTEMEL 11

Villarreal - Barcelona maçında iki takımda da eksikler bulunuyor. Ev sahibi takım Villarreal'de Logan Costa, Pau Cabanes, Thomas Partey, Illias Akhomach, Pape Gueye, Santiago Moruno, Juan Foyth, Sergi Cardona ve Willy Kambwala karşılaşmada forma giyemeyecek. Gerard Moreno'nun durumu ise maç saatinde belli olacak.

Barcelona tarafında ise Ronald Araujo, Pablo Gavi, Dani Olmo ve Pedri'nin sakatlığı bulunuyor. Dört futbolcunun da mücadelede forma giymesi beklenmiyor.

Villarreal - Barcelona maçının muhtemel ilk 11'leri ise şöyle:

Villarreal: Junior; Navarro, Foyth, Veiga, Cardona; Buchanan, Parejo, Comesana, Moleiro; Perez, Mikautadze

Barcelona: J Garcia; Kounde, Cubarsi, Martin, Balde; De Jong, E Garcia; Yamal, Fermin, Raphinha; Torres