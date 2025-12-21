Tekirdağ'da hamsi izdihamı: 3 ton hamsi dağıtıldı!

Tekirdağ'da düzenlenen "2. Hamsi ve Mıhlama Festivali"nde yaklaşık 3 ton hamsi ücretsiz dağıtılırken, alanda uzun kuyruklar oluştu.



Karadeniz İlleri Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nce Karadeniz Mahallesi'nde gerçekleştirilen festival yoğun ilgi gördü. Festival alanına gelen vatandaşlar, Trabzon ekmeği, Akçaabat köftesi, Vakfıkebir tereyağı başta olmak üzere Karadeniz Bölgesi'ne özgü ürünlerin yer aldığı stantları gezdi, kemençe eşliğinde horon oynadı.