Eğitim
 Fuat İğci

KYK burs zammı 2026 ne kadar olacak, Ocak’ta yatacak mı? GSB KYK burs/kredi ödemeleri için kritik hesaplama

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, üniversitelerde ön lisans ve lisans eğitimi alan öğrenciler için sevindiren haberi verdi. TBMM Genel Kurulu bütçe görüşmeleri sonrasında önemli değerlendirmelerde bulunan Bakan Osman Aşkın Bak, öğrenciler için yeni bir artış olacağını ifade etti. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı arasında burs zammı için görüşmeler yapılıyor. Bu senenin başında yapılan KYK burs zammıyla birlikte eğitim desteği 3 bin liraya yükseltildi. KYK burs zammı 2026 için yapılan hesaplama dikkat çekti. Peki KYK burs zammı ne kadar olacak, Ocak’ta yatacak mı? İşte, KYK burs ücretlerine ilişkin son durum…

KYK burs zammı 2026 ne kadar olacak, Ocak’ta yatacak mı? GSB KYK burs/kredi ödemeleri için kritik hesaplama
Üniversitelerde eğitim alan öğrencilerin ulaşım, eğitim, konaklama ve diğer ihtiyaçlarını karşılamaları için Gençlik ve Spor Bakanlığı burs desteği sağlıyor. Burs verilecek öğrenciler belirlenirken eğitim alınan şehir, öğrencinin ailesinin ekonomik durumu ve diğer birçok faktör belirleyici oluyor. Burs hakkı tanınmayan öğrencilere ise geri ödemeleri kredi desteği sağlanıyor. Yeni yıl ile birlikte asgari ücret, emekli ve memur maaşlarının yanı sıra engelli aylığı, yaşlılık maaşı, dul ve yetim aylığı gibi sosyal ödemeler de artış gösterecek. Sosyal ödemelerin yanı sıra burs ödemeleri ve staj ücretleri de artacak. Peki ücretleri 2026 ne kadar zamlanacak? İşte, yapılan hesaplamanın detayları…

KYK BURS ZAMMI 2026 NE KADAR OLACAK?

KYK burs ücretleriyle ilgili beklenen açıklama Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’tan geldi. Öğrencilere 3 bin lira burs verildiğini hatırlatan Bakan Bak, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile görüşmelerin devam ettiğini vurgulayarak “ İnşallah öğrencilerimiz için bir yeni bir artış söz konusu. Bunu da yakında açıklayacağız" dedi.

Bu yılın başında öğrencilere ödenen burs ücretleri %50 zamlanarak 3.000 liraya yükseltilmişti. Bu yılda benzer şekilde öğrenci burslarına yüzde 50 artış yapılması durumunda burslar 4.500 liraya yükselecek.

KYK burs zammı 2026 ne kadar olacak, Ocak’ta yatacak mı? GSB KYK burs/kredi ödemeleri için kritik hesaplama

ZAMLI BURS ÖDEMELERİ İÇİN GÖZLER OCAK AYINDA

KYK burs ücretlerine yapılacak artışın Aralık ayı sonuna kadar açıklanması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl öğrenciler ilk zamlı burs/kredi ödemelerini Ocak ayında almıştı. Bu yıl da benzer şekilde ödemelerin Ocak ayında zamlı olması öngörülüyor.

YENİ YILDA BİRÇOK ÖDEME ARTIŞ GÖSTERECEK

2026 yılında birçok ödeme maaş zamlarıyla birlikte değişecek. Staj yapan öğrencilere yapılan ödemeler asgari ücret baz alınarak hesaplandığından staj ücretleri de asgari ücret zam oranına göre artacak.

Burs ve staj ücretlerinin yanı sıra sosyal ödemelerden olan engelli maaşı, dul ve yetim aylığı, evde bakım parası, 65 yaş maaşı değişecek.

KYK burs zammı 2026 ne kadar olacak, Ocak’ta yatacak mı? GSB KYK burs/kredi ödemeleri için kritik hesaplama

BURS ÖDEMELERİ GERİ ÖDEMELİ KREDİYE DÖNEBİLİYOR

Burs alan öğrenciler, başarı şartlarını sağlamaması durumunda bursları krediye dönüşebiliyor. Kredi ödemeleri ise mezun olunan tarihten itibaren 2 yıl içerisinde başlıyor. Öğrencilerin 4’lük sistem üzerinde 2 ve üzeri, 100’lük sistem üzerinden ise 53,33 ve üzeri not sahibi olmaları gerekiyor. Not ortalaması bu puanların altında kalan öğrencilerin bursu, krediye dönüşmektedir.

KYK burs zammı 2026 ne kadar olacak, Ocak’ta yatacak mı? GSB KYK burs/kredi ödemeleri için kritik hesaplama
