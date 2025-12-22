Menü Kapat
12°
Ekonomi
Avatar
Editor
 Fuat İğci

Memur maaşlarına seyyanen zam yapılacak mı? 2026 Ocak’ta öğretmen, doktor, polis, hemşire zamlı maaşlar ne kadar olacak?

Ocak ayına kısa bir zaman kala milyonlarca kamu çalışanı, memur maaş zammına odaklandı. Memurlar maaşlarında seyyanen artış yapılıp yapılmayacağı gündemde tartışılırken sosyal güvenlik uzmanı İsa Karakaş seyyanen artış tartışmalarına son noktayı koydu. Memur maaşlarına 5 aylık enflasyonun yanı sıra toplu sözleşme zammı yansıtılacak. TÜİK tarafından açıklanan veriler doğrultusunda memurların alacağı zam oranı şimdiden yüzde 17,56 oldu. Aralık ayı enflasyonu ise 5 Ocak günü açıklanacak. Peki 2026 Ocak’ta Memur maaşlarına seyyanen zam yapılacak mı, ne kadar olacak? İşte, öğretmen, doktor, polis, hemşire maaş zammı hesaplaması…

Memur maaşlarına seyyanen zam yapılacak mı? 2026 Ocak'ta öğretmen, doktor, polis, hemşire zamlı maaşlar ne kadar olacak?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.12.2025
15:28
|
GÜNCELLEME:
22.12.2025
15:28

Geride kalan Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım ayında toplam yüzde 11,21 oldu. Memur maaşlarına enflasyonun yanı sıra zammı yansıtılacak. , yıl sonu enflasyon tahminini %31-32 olarak güncelledi. Toplu sözleşmeye göre memurlara yılının ikinci altı ayı için yüzde 7 yapılırken taban ücretlere ise bin liralık ilave ücret ödenecek. Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş, memur maaş zammına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Kamu kurumlarında farklı derece ve unvanda olan memurlar ise Ocak zammına kilitlendi. Peki 2026 Ocak’ta ne kadar zamlanacak? İşte, memur maaş zammına ilişkin son dakika gelişmeleri…

MEMUR MAAŞLARINA SEYYANEN ZAM YAPILACAK MI?

Memur maaşlarına seyyanen veya ek artış, hükümetin gündeminde yer almıyor.Sosyal Güvenlik Uzmanı ve Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş, yaptığı açıklamada kulislerdeki mesajın net olduğunu ifade ederken “ Toplu sözleşmede ne varsa, o kadar." Ne refah payı ne ilave kuruş-sadece zorunlu güncelleme.” dedi. Mevcut izlenimde toplu sözleşmede ne varsa memur ve emekliye o oranın verileceğine vurgu yapan İsa Karakaş “ İlave tek kuruş bir iyileştirme bile ufukta görünmüyor.” diyerek sözlerini noktaladı.

Memur maaşlarına seyyanen zam yapılacak mı? 2026 Ocak’ta öğretmen, doktor, polis, hemşire zamlı maaşlar ne kadar olacak?

2026 OCAK’TA MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Sosyal Güvenlik Uzmanı Karakaş, memur ve memur emeklisine yapılacak zam oranın %18,-19,5 bandında olacağını ifade etti.

Geride kalan 5 aylık enflasyon ve toplu sözleşmeye göre memur maaşları yüzde 17,57 zamlanacak. Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahmini %31-32 olarak güncellenirken enflasyonun yüzde 1 seviyesinde olması bekleniyor. Enflasyonun yüzde 1 olması durumunda memur maaş zammı oranı yüzde 18,73 olacak.

Memur maaşlarına seyyanen zam yapılacak mı? 2026 Ocak’ta öğretmen, doktor, polis, hemşire zamlı maaşlar ne kadar olacak?

ÖĞRETMEN, HEMŞİRE, DOKTOR, POLİS MAAŞLARI HESAPLANDI

Merkez Bankasının yıl sonu tahminine göre memur maaşlarına yüzde 18,73 zam yapılması bekleniyor. 9/1 derecesindeki polis 63 bin 391 lira maaş alırken aynı kademedeki hemşire ise 54 bin 644 lira ödeme alıyor.

1/4 derecesindeki uzman doktor 126 bin 119 lira maaş alırken 9/1 derecesindeki öğretmen maaşı ise 51 bin 546 lira olarak yatırılıyor. Beklentiye göre zamlı maaş hesaplamaları yapıldı.

HATIRLATMA: Kesin zam oranları 5 Ocak’ta açıklanacak Aralık ayı enflasyonuyla belli olacak.

ÖĞRETMEN

9/1 mevcut maaş: 51.546 TL

Beklentiye göre zamlı maaş: 61.200 TL

POLİS

9/1 mevcut maaş: 63.391 TL

Beklentiye göre zamlı maaş: 75.264 TL

Memur maaşlarına seyyanen zam yapılacak mı? 2026 Ocak’ta öğretmen, doktor, polis, hemşire zamlı maaşlar ne kadar olacak?

DOKTOR

1/4 Uzman Doktor mevcut maaş: 126.119 TL

Beklentiye göre zamlı maaş: 149.741 TL

HEMŞİRE

9/1 mevcut maaş: 54.644 TL

Beklentiye göre zamlı maaş: 64.878 TL

#zam
#enflasyon
#merkez bankası
#2026
#toplu sözleşme
#memur maaşları
#Ekonomi
