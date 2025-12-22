Memur maaşlarına seyyanen zam yapılacak mı? 2026 Ocak’ta öğretmen, doktor, polis, hemşire zamlı maaşlar ne kadar olacak?

Geride kalan Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım ayında toplam enflasyon yüzde 11,21 oldu. Memur maaşlarına enflasyonun yanı sıra toplu sözleşme zammı yansıtılacak. Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini %31-32 olarak güncelledi. Toplu sözleşmeye göre memurlara 2026 yılının ikinci altı ayı için yüzde 7 zam yapılırken taban ücretlere ise bin liralık ilave ücret ödenecek. Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş, memur maaş zammına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Kamu kurumlarında farklı derece ve unvanda olan memurlar ise Ocak zammına kilitlendi. Peki Memur maaşları 2026 Ocak’ta ne kadar zamlanacak? İşte, memur maaş zammına ilişkin son dakika gelişmeleri…

MEMUR MAAŞLARINA SEYYANEN ZAM YAPILACAK MI?

Memur maaşlarına seyyanen veya ek artış, hükümetin gündeminde yer almıyor.Sosyal Güvenlik Uzmanı ve Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş, yaptığı açıklamada kulislerdeki mesajın net olduğunu ifade ederken “ Toplu sözleşmede ne varsa, o kadar." Ne refah payı ne ilave kuruş-sadece zorunlu güncelleme.” dedi. Mevcut izlenimde toplu sözleşmede ne varsa memur ve emekliye o oranın verileceğine vurgu yapan İsa Karakaş “ İlave tek kuruş bir iyileştirme bile ufukta görünmüyor.” diyerek sözlerini noktaladı.

2026 OCAK’TA MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Sosyal Güvenlik Uzmanı Karakaş, memur ve memur emeklisine yapılacak zam oranın %18,-19,5 bandında olacağını ifade etti.

Geride kalan 5 aylık enflasyon ve toplu sözleşmeye göre memur maaşları yüzde 17,57 zamlanacak. Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahmini %31-32 olarak güncellenirken enflasyonun yüzde 1 seviyesinde olması bekleniyor. Enflasyonun yüzde 1 olması durumunda memur maaş zammı oranı yüzde 18,73 olacak.

ÖĞRETMEN, HEMŞİRE, DOKTOR, POLİS MAAŞLARI HESAPLANDI

Merkez Bankasının yıl sonu tahminine göre memur maaşlarına yüzde 18,73 zam yapılması bekleniyor. 9/1 derecesindeki polis 63 bin 391 lira maaş alırken aynı kademedeki hemşire ise 54 bin 644 lira ödeme alıyor.

1/4 derecesindeki uzman doktor 126 bin 119 lira maaş alırken 9/1 derecesindeki öğretmen maaşı ise 51 bin 546 lira olarak yatırılıyor. Beklentiye göre zamlı maaş hesaplamaları yapıldı.

HATIRLATMA: Kesin zam oranları 5 Ocak’ta açıklanacak Aralık ayı enflasyonuyla belli olacak.

ÖĞRETMEN

9/1 mevcut maaş: 51.546 TL

Beklentiye göre zamlı maaş: 61.200 TL

POLİS

9/1 mevcut maaş: 63.391 TL

Beklentiye göre zamlı maaş: 75.264 TL

DOKTOR

1/4 Uzman Doktor mevcut maaş: 126.119 TL

Beklentiye göre zamlı maaş: 149.741 TL

HEMŞİRE

9/1 mevcut maaş: 54.644 TL

Beklentiye göre zamlı maaş: 64.878 TL