Paramount, Warner Bros’u Netflix'e kaptırmak istemiyor: Milyarder isim bizzat devreye girdi

Oracle kurucusu Larry Ellison, Paramount'un Warner Bros Discovery'yi satın alma teklifine destek olmak amacıyla 40,4 milyar dolarlık şahsi garanti verdi.

Paramount, Warner Bros’u Netflix'e kaptırmak istemiyor: Milyarder isim bizzat devreye girdi
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
23.12.2025
saat ikonu 11:24
|
GÜNCELLEME:
23.12.2025
saat ikonu 11:24

Oracle'ın kurucu ortağı Larry Ellison, Paramount Skydance’in Warner Bros Discovery’yi (WBD) bünyesine katma çabalarında kritik bir rol üstlendi. Ünlü milyarder, WBD'yi 'e kaptırmamak adına sunulan teklife şahsen 40,4 milyar dolarlık garanti verdiğini duyurdu.

Pazartesi günü yapılan resmi bildirimle açıklanan garanti hamlesi, Warner Bros yönetim kurulunun Paramount’un finansman gücüne dair taşıdığı endişeleri gidermeyi amaçlıyor. Hatırlatmak gerekirse Warner Bros, daha önce Paramount'un sunduğu 108 milyar dolarlık teklifi reddetmişti.

Paramount, Warner Bros’u Netflix'e kaptırmak istemiyor: Milyarder isim bizzat devreye girdi

HİSSELERDE YÜKSELİŞ DALGASI

Yatırımcıların Larry Ellison’ın devreye girmesine tepkisi oldukça olumlu oldu. Warner Bros hisseleri günü yüzde 3,5 artışla kapatırken, Paramount cephesinde yüzde 4’ün üzerinde bir değer kazancı görüldü.

Warner Bros kanadı, Paramount'un revize edilen şartlarını inceleyeceğini ve değerlendirmeye alacağını belirtti. Ancak yönetim kurulu, Netflix anlaşmasına ilişkin tavsiyesini şimdilik değiştirmediğini de not düştü. Netflix tarafı ise konuyla ilgili henüz yorum yapmadı.

Paramount, Warner Bros’u Netflix'e kaptırmak istemiyor: Milyarder isim bizzat devreye girdi

ANLAŞMA ŞARTLARINDA YENİ DÜZENLEMELER

Yapılan bildirimde, Ellison'ın işlem süresince aile tröstünü iptal etmeyeceği veya varlıklarını devretmeyeceği taahhüdü de yer aldı.

Paramount, rekabetçi işleme uyum sağlamak adına yasal ters fesih ücretini 5 milyar dolardan 5,8 milyar dolara yükseltti ve ihale teklifinin sona erme tarihini 21 Ocak 2026’ya kadar uzattı.

Aralarında en büyük beşinci hissedar Harris Associates’in de bulunduğu Warner Bros yatırımcıları, daha üstün bir sunulması ve anlaşma şartlarındaki sorunların giderilmesi halinde Paramount’tan gelecek yeni önerilere açık olduklarını ifade etmişti.

Mevcut Netflix anlaşması kapsamında Warner Bros, masadan kalkması durumunda yayın devine 2,8 milyar dolarlık bir cayma bedeli ödemek zorunda kalacak.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Warner Bros. Discovery kararını verdi: Paramount değil Netflix
ETİKETLER
#netflix
#teklif
#satın alma
#Warner Bros
#Discovery
#Paramount
#Larry Ellison
#Medya
