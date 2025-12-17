Menü Kapat
TGRT Haber
13°
Teknoloji
Editor
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Warner Bros. Discovery kararını verdi: Paramount değil Netflix

Warner Bros. Discovery, Paramount Skydance'in 108 milyar dolarlık teklifini geri çevirerek Netflix ile 82,7 milyar dolarlık anlaşmaya sadık kalacağını açıkladı. Yönetim kurulu "Hollywood'u zayıflatır" diyerek teklife kapıyı kapattı.

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
17.12.2025
17:40
|
GÜNCELLEME:
17.12.2025
17:40

Warner Bros. Discovery (WBD) yönetim kurulu, Paramount Skydance tarafından yapılan 108 milyar dolarlık devasa satın alma teklifini resmen geri çevirdi.

Şirket, rotasını yeniden Netflix ile varılan ve düzenleyici kurumların onayının ardından önümüzdeki yıl tamamlanması beklenen 82,7 milyar dolarlık anlaşmaya çevirdiğini duyurdu. Basın açıklamasında, kararın yönetim kurulu tarafından oybirliğiyle alındığı vurgulandı.

WBD yönetimi, 8 Aralık 2025 tarihinde gelen teklifin, ile 5 Aralık'ta imzalanan birleşme anlaşması şartlarına göre "Üstün Teklif" kriterlerini karşılamadığını ve hissedarların çıkarına olmadığını belirtti.

Warner Bros. Discovery kararını verdi: Paramount değil Netflix

"HOLLYWOOD'U DAHA GÜÇLÜ DEĞİL, DAHA ZAYIF YAPAR"

Paramount'un teklifinin finansman ayağında Suudi Arabistan, Katar ve Abu Dabi kaynaklı varlık fonlarının bulunması, ABD hükümeti nezdinde ulusal güvenlik incelemesi riskini beraberinde getiriyordu.

Paramount cephesi, fonlar çekilse bile şirketin sahipleri olan Ellison ailesinin teklifin tamamını finanse edeceğini ve arkasında duracağını öne sürmüştü. Ancak WBD yönetimi, Ellison ailesinin sunduğu güvencenin hissedarları yanılttığını savundu.

Ayrıca açıklamada, Paramount'un birleşmeden beklediği 9 milyar dolarlık maliyet sinerjisinin 'u güçlendirmekten ziyade zayıflatacağı dile getirildi.

Warner Bros. Discovery kararını verdi: Paramount değil Netflix

NETFLIX CEPHESİNDEN İLK YORUM: TÜKETİCİ İÇİN EN İYİSİ

Kararın ardından Netflix Eş CEO'su Ted Sarandos sessizliğini bozdu. WBD yönetiminin kararını destekleyen yönetici, Netflix birleşmesinin hissedarların çıkarına olduğunu yineledi. Henüz Paramount tarafından resmi bir açıklama gelmese de şirket daha önce hisse başına 30 dolarlık teklifinin tamamen nakit olması nedeniyle daha avantajlı olduğunu savunuyordu.

Öte tarafta Ellison ailesinin Başkan Trump ile olan yakın ilişkileri sayesinde onay sürecinin daha kolay aşılacağı iddia edilmişti.

Yıldız Tilbe söylemiş gibi Hülya Avşar'a hakaret ettiler! İlk açıklama geldi
ETİKETLER
#netflix
#hollywood
#Warner Bros. Discovery
#Paramount
#Satın Alma Teklifi
#Teknoloji
