Warner Bros. Discovery kararını verdi: Paramount değil Netflix

Warner Bros. Discovery (WBD) yönetim kurulu, Paramount Skydance tarafından yapılan 108 milyar dolarlık devasa satın alma teklifini resmen geri çevirdi.

Şirket, rotasını yeniden Netflix ile varılan ve düzenleyici kurumların onayının ardından önümüzdeki yıl tamamlanması beklenen 82,7 milyar dolarlık anlaşmaya çevirdiğini duyurdu. Basın açıklamasında, kararın yönetim kurulu tarafından oybirliğiyle alındığı vurgulandı.

WBD yönetimi, 8 Aralık 2025 tarihinde gelen teklifin, Netflix ile 5 Aralık'ta imzalanan birleşme anlaşması şartlarına göre "Üstün Teklif" kriterlerini karşılamadığını ve hissedarların çıkarına olmadığını belirtti.

"HOLLYWOOD'U DAHA GÜÇLÜ DEĞİL, DAHA ZAYIF YAPAR"

Paramount'un teklifinin finansman ayağında Suudi Arabistan, Katar ve Abu Dabi kaynaklı varlık fonlarının bulunması, ABD hükümeti nezdinde ulusal güvenlik incelemesi riskini beraberinde getiriyordu.

Paramount cephesi, fonlar çekilse bile şirketin sahipleri olan Ellison ailesinin teklifin tamamını finanse edeceğini ve arkasında duracağını öne sürmüştü. Ancak WBD yönetimi, Ellison ailesinin sunduğu güvencenin hissedarları yanılttığını savundu.

Ayrıca açıklamada, Paramount'un birleşmeden beklediği 9 milyar dolarlık maliyet sinerjisinin Hollywood'u güçlendirmekten ziyade zayıflatacağı dile getirildi.

NETFLIX CEPHESİNDEN İLK YORUM: TÜKETİCİ İÇİN EN İYİSİ

Kararın ardından Netflix Eş CEO'su Ted Sarandos sessizliğini bozdu. WBD yönetiminin kararını destekleyen yönetici, Netflix birleşmesinin hissedarların çıkarına olduğunu yineledi. Henüz Paramount tarafından resmi bir açıklama gelmese de şirket daha önce hisse başına 30 dolarlık teklifinin tamamen nakit olması nedeniyle daha avantajlı olduğunu savunuyordu.

Öte tarafta Ellison ailesinin Başkan Trump ile olan yakın ilişkileri sayesinde onay sürecinin daha kolay aşılacağı iddia edilmişti.