Türkiye Taşkömürü Kurumu 263 yeni personel alacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, TTK'ye 263 yeni personel alınacağını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bizimle yol yürüyecek yeni arkadaşlarımızın, yerin derinliklerindeki milli servetimizi ekonomiye kazandırma mücadelemize destek olacağına yürekten inanıyorum. Aramıza katılacak mesai arkadaşlarımıza şimdiden hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum."

