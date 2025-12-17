Onca yağmurun hiç faydası olmadı! İSKİ açıkladı: 17 Aralık İstanbul baraj doluluk oranları ay başından daha düşük

17 ARALIK İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI AÇIKLANDI

Fakat İSKİ tarafından yapılan açıklama tüm umutları suya düşürmüş durumda. Zira 17 Aralık Çarşamba günü itibariyle İstanbul’daki barajların toplam doluluk oranları yüzde 17,83 olarak ölçüldü. 1 Aralık tarihinde yapılan açıklamaya göre baraj doluluk oranı yüzde 18,27 olarak belirtilmişti. Bu durum ise yağmurların reel baraj doluluk oranlarına faydası olmadığını gösterdi. Ancak uzmanlar yağmurların baraj doluluk oranlarına resmi olarak bir katkısı bulunmasa bile toprağın suya doyması açısından etkili olduğunu belirtiyor…