Onca yağmurun hiç faydası olmadı! İSKİ açıkladı: 17 Aralık İstanbul baraj doluluk oranları ay başından daha düşük

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
İstanbul baraj doluluk oranları, kentte yaşayan milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. Son 10 yılın en düşük su seviyesine sahip barajlar neredeyse kurumak üzereyken, şehir sakinleri de susuzluk tehlikesiyle karşı karşıya yaşıyor. Geçtiğimiz hafta gerçekleşen yağmurların su seviyesini yükseltmesi bekleniyordu. Ancak İSKİ tarafından yapılan açıklamaya göre 17 Aralık İstanbul baraj doluluk oranları ay başından daha düşük. İşte ayrıntılar…
İstanbul’un içme ve kullanım suyu ihtiyacını karşılayan Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere barajları günden güne düşen su seviyeleri nedeniyle alarm veriyor. Uzmanlar İstanbul’un en çok yağışı kasım, aralık ve ocak aylarında gerçekleştiği belirtmiş bu nedenle gözler meteorolojiden gelecek haberlere çevrilmişti.
Güzel haber geçtiğimiz haftalarda geldi ve kentin farklı noktaları sağanak yağmurun etkisi altında kaldı. Zaman zaman su baskınlarına yol açan yağmur yağışı vatandaşların trafikte zor anlar yaşamasına neden oldu. Hal böyle olunca İstanbul baraj doluluk oranlarına ilişkin bir umut doğdu.
Fakat İSKİ tarafından yapılan açıklama tüm umutları suya düşürmüş durumda. Zira 17 Aralık Çarşamba günü itibariyle İstanbul’daki barajların toplam doluluk oranları yüzde 17,83 olarak ölçüldü. 1 Aralık tarihinde yapılan açıklamaya göre baraj doluluk oranı yüzde 18,27 olarak belirtilmişti. Bu durum ise yağmurların reel baraj doluluk oranlarına faydası olmadığını gösterdi. Ancak uzmanlar yağmurların baraj doluluk oranlarına resmi olarak bir katkısı bulunmasa bile toprağın suya doyması açısından etkili olduğunu belirtiyor…
İSKİ tarafından paylaşılan verilere göre İstanbul barajlarının tekil doluluk oranları ise şu şekilde
17 ARALIK 2025 BARAJ DOLULUK ORANLARININ YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRMASI
Elde olan tüm veriler İstanbul baraj doluluk oranlarının son 10 yılın en düşük seviyesine ulaştığını gösteriyor. Geriye doğru bakıldığında 17 Aralık tarihinde en yüksek su seviyesinin yüzde 69,18 ile 2018 yılında tespit edildiği görülüyor. İşte detaylar…