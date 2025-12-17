Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Onca yağmurun hiç faydası olmadı! İSKİ açıkladı: 17 Aralık İstanbul baraj doluluk oranları ay başından daha düşük

Aralık 17, 2025 16:58
1
17 Aralık İstanbul baraj doluluk oranları

İstanbul baraj doluluk oranları, kentte yaşayan milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. Son 10 yılın en düşük su seviyesine sahip barajlar neredeyse kurumak üzereyken, şehir sakinleri de susuzluk tehlikesiyle karşı karşıya yaşıyor. Geçtiğimiz hafta gerçekleşen yağmurların su seviyesini yükseltmesi bekleniyordu. Ancak İSKİ tarafından yapılan açıklamaya göre 17 Aralık İstanbul baraj doluluk oranları ay başından daha düşük. İşte ayrıntılar…

2
Onca yağmurun hiç faydası olmadı! İSKİ açıkladı: 17 Aralık İstanbul baraj doluluk oranları ay başından daha düşük

İstanbul’un içme ve kullanım suyu ihtiyacını karşılayan Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere barajları günden güne düşen su seviyeleri nedeniyle alarm veriyor. Uzmanlar İstanbul’un en çok yağışı kasım, aralık ve ocak aylarında gerçekleştiği belirtmiş bu nedenle gözler meteorolojiden gelecek haberlere çevrilmişti.

3
Onca yağmurun hiç faydası olmadı! İSKİ açıkladı: 17 Aralık İstanbul baraj doluluk oranları ay başından daha düşük

Güzel haber geçtiğimiz haftalarda geldi ve kentin farklı noktaları sağanak yağmurun etkisi altında kaldı. Zaman zaman su baskınlarına yol açan yağmur yağışı vatandaşların trafikte zor anlar yaşamasına neden oldu. Hal böyle olunca İstanbul baraj doluluk oranlarına ilişkin bir umut doğdu.

4
Onca yağmurun hiç faydası olmadı! İSKİ açıkladı: 17 Aralık İstanbul baraj doluluk oranları ay başından daha düşük

17 ARALIK İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI AÇIKLANDI

Fakat İSKİ tarafından yapılan açıklama tüm umutları suya düşürmüş durumda. Zira 17 Aralık Çarşamba günü itibariyle İstanbul’daki barajların toplam doluluk oranları yüzde 17,83 olarak ölçüldü. 1 Aralık tarihinde yapılan açıklamaya göre baraj doluluk oranı yüzde 18,27 olarak belirtilmişti. Bu durum ise yağmurların reel baraj doluluk oranlarına faydası olmadığını gösterdi. Ancak uzmanlar yağmurların baraj doluluk oranlarına resmi olarak bir katkısı bulunmasa bile toprağın suya doyması açısından etkili olduğunu belirtiyor…

5
Onca yağmurun hiç faydası olmadı! İSKİ açıkladı: 17 Aralık İstanbul baraj doluluk oranları ay başından daha düşük

17 ARALIK 2025 İSTANBUL BARAJLARININ TEKİL DOLULUK ORANLARI

İSKİ tarafından paylaşılan verilere göre İstanbul barajlarının tekil doluluk oranları ise şu şekilde

  • Ömerli: 16,45
  • Darlık: 28,27
  • Elmalı: 53,44
  • Terkos: 18,86
  • Alibey: 12,46
  • Büyükçekmece: 17,05
  • Sazlıdere: 15,62
  • Istrancalar: 29,45
  • Kazandere: 1,81
  • Pabuçdere: 2,71

6
Onca yağmurun hiç faydası olmadı! İSKİ açıkladı: 17 Aralık İstanbul baraj doluluk oranları ay başından daha düşük

17 ARALIK 2025 BARAJ DOLULUK ORANLARININ YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRMASI

Elde olan tüm veriler İstanbul baraj doluluk oranlarının son 10 yılın en düşük seviyesine ulaştığını gösteriyor. Geriye doğru bakıldığında 17 Aralık tarihinde en yüksek su seviyesinin yüzde 69,18 ile 2018 yılında tespit edildiği görülüyor. İşte detaylar…

  • 2015: 60,98
  • 2016: 38,17
  • 2017: 55,44
  • 2018: 69,18
  • 2019: 34,67
  • 2020: 21,94
  • 2021: 44,68
  • 2022: 34,22
  • 2023: 47,45
  • 2024: 30,09
  • 2025:17,83

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.