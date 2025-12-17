Altın için çok çarpıcı 2026 tahmini! Zafer Ergezen 'dengeler değişecek' diyerek uyardı

Altının ve kıymetli metallerin yükselmesine neden olan argümanların devam ettiğini ifade eden Ergezen, "Jeopolitik risklerde azalma görüyoruz. Merkez bankası alımlarında raporlara göre bir miktar düşüş bekleniyor. Diğer taraftan ekonomiye yönelik endişeler azalıyor, risk iştahında artış görüyoruz. Bu da yükselişi destekleyen etkenlerin devam edeceğini ama gücünün azalacağını gösteriyor. Bu nedenle çok güçlü bir yükseliş beklemiyorum. Hâlâ yukarı yönlü bir eğilim var, alıcılar geliyor; ancak momentum bir miktar kaybolmuş durumda" dedi.

