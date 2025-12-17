İstanbul'da can pazarı! Otomobil yayaların arasına daldı: Ölü ve yaralılar var

İstanbul Şişli'de bir araç, kaldırımda yürüyen vatandaşların arasına daldı. Feci kazada çok sayıda vatandaş çarpışmanın etkisiyle etrafa savruldu.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada 2 kişinin hayatını kaybettiği 6 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken kaza hakkında inceleme başlatıldı.