Bankadaki 371 kasayı soymak için portatif tuvaletle geldiler! Milyonları alıp kaçtılar, bilgi verene büyük ödül

Bankada yer alan 371 kasadaki altın, mücevher ve nakitleri çalınan mağdurlar, şüphelilerin yakalanmasına yardımcı olacak bilgi paylaşanlara 290 bin euro (14 milyon 539 bin TL) ödül vereceklerini açıkladı. Olayı araştıran dedektif ise hırsızların DNA izi bırakmamak için yanlarında seyyar bir tuvalet taşıdıklarını ifade etti.

Almanya'da Aralık 2024 tarihinde Lübeck şehrinde Deutsche Bank şubesinde gerçekleşen soyguna ilişkin soruşturmada henüz somut bir ilerleme sağlanamadı.

Emanet kasalarından mücevher, altın ve paraları çalınan mağdurlar adına çalışan dedektif Josef Resch, Alman basınına dikkat çekici bilgiler verdi. Resch, dört şüphelinin bankanın üst katında gizlendiklerini, geceyi içeride geçirerek soygunu bu şekilde gerçekleştirdiklerini aktardı.

Resch, hırsızların DNA izi bırakmamak için portatif bir tuvaleti de yanlarında taşıdıkları sonucuna varıldığını belirtti. Resch'e göre hırsızlar seyyar tuvaleti bir bavul içinde bankaya soktu.

Resch'e göre mesai saatinin sonuna kadar bankada kalan ve mesai sonrası 371 kasayı açarak soygunu gerçekleştiren hırsızlar, sabah saatlerinde alarmın çalması üzerine olay yerine gelen polisler bankaya ön kapıdan girmeden kısa süre önce arka kapıdan kaçtı. Hırsızlar DNA izi bırakmamak için yanlarında getirdiği portatif tuvaleti de kaçarken yanlarında götürdü.

DUDAK UÇUKLATAN ÖDÜL

Dedektif Resch, bankadan mücevherleri, altınları ve paraları çalınan mağdurların, hırsızlara ilişkin bilgi verenlere 290 bin euro para ödülü vereceklerini belirtti. Bir kişinin kendisine ulaştığını, tanıdığı bazı kişilerin son dönemde lüks yaşam sürdürdüklerini, dolayısıyla şüpheli olabileceklerini bildirdiğini söyledi.

BANKA SOYGUNU

Almanya'nın Lübeck kentinde Aralık 2024'te gerçekleşen soygunda Deutsche Bank şubesinden 300 kilogram altın ve mücevherin yanı sıra büyük miktarda para çalınmıştı.

Toplam tutarı 18 milyon euroyu bulan hırsızlık vakasının ardından yürütülen soruşturmada bir sonuca ulaşılamamıştı. Hırsızların bankada saklandıkları sırasında nasıl fark edilmedikleri, alarm sisteminin saat 05.00'e kadar niçin çalışmadığı, hareket dedektörlerinin neden devreye girmediği gibi sorulara da cevap bulunamamıştı.