Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Bankadaki 371 kasayı soymak için portatif tuvaletle geldiler! Milyonları alıp kaçtılar, bilgi verene büyük ödül

Almanya'da Aralık 2024'te gerçekleşen bir banka soygununda şubedeki 371 kasadan altın, mücevher ve nakit çalınmıştı. Olayda kullanılan portatif tuvalet hırsızların DNA izi bırakmamalarına yardımcı olmuştu. Mağdurlar, şüpheliler hakkında bilgi verenlere 290 bin euro (14 milyon 539 bin TL) ödül duyurdu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Bankadaki 371 kasayı soymak için portatif tuvaletle geldiler! Milyonları alıp kaçtılar, bilgi verene büyük ödül
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
17.12.2025
saat ikonu 17:21
|
GÜNCELLEME:
17.12.2025
saat ikonu 17:25

Bankada yer alan 371 kasadaki , ve nakitleri çalınan mağdurlar, şüphelilerin yakalanmasına yardımcı olacak bilgi paylaşanlara 290 bin euro (14 milyon 539 bin TL) ödül vereceklerini açıkladı. Olayı araştıran dedektif ise hırsızların DNA izi bırakmamak için yanlarında seyyar bir tuvalet taşıdıklarını ifade etti.

soyguna uğraşamasına ilişkin soruşturma kapsamında somut bir sonuç elde edilemedi.

şubesindeki emanet kasasında mücevherleri, altınları

'da Aralık 2024 tarihinde Lübeck şehrinde Deutsche Bank şubesinde gerçekleşen soyguna ilişkin soruşturmada henüz somut bir ilerleme sağlanamadı.

Emanet kasalarından mücevher, altın ve paraları çalınan mağdurlar adına çalışan dedektif Josef Resch, Alman basınına dikkat çekici bilgiler verdi. Resch, dört şüphelinin bankanın üst katında gizlendiklerini, geceyi içeride geçirerek soygunu bu şekilde gerçekleştirdiklerini aktardı.

Resch, hırsızların DNA izi bırakmamak için portatif bir tuvaleti de yanlarında taşıdıkları sonucuna varıldığını belirtti. Resch'e göre hırsızlar seyyar tuvaleti bir bavul içinde bankaya soktu.

Resch'e göre mesai saatinin sonuna kadar bankada kalan ve mesai sonrası 371 kasayı açarak soygunu gerçekleştiren hırsızlar, sabah saatlerinde alarmın çalması üzerine olay yerine gelen polisler bankaya ön kapıdan girmeden kısa süre önce arka kapıdan kaçtı. Hırsızlar DNA izi bırakmamak için yanlarında getirdiği portatif tuvaleti de kaçarken yanlarında götürdü.

Bankadaki 371 kasayı soymak için portatif tuvaletle geldiler! Milyonları alıp kaçtılar, bilgi verene büyük ödül

DUDAK UÇUKLATAN ÖDÜL

Dedektif Resch, bankadan mücevherleri, altınları ve paraları çalınan mağdurların, hırsızlara ilişkin bilgi verenlere 290 bin euro para ödülü vereceklerini belirtti. Bir kişinin kendisine ulaştığını, tanıdığı bazı kişilerin son dönemde lüks yaşam sürdürdüklerini, dolayısıyla şüpheli olabileceklerini bildirdiğini söyledi.

Bankadaki 371 kasayı soymak için portatif tuvaletle geldiler! Milyonları alıp kaçtılar, bilgi verene büyük ödül

BANKA SOYGUNU

Almanya'nın Lübeck kentinde Aralık 2024'te gerçekleşen soygunda Deutsche Bank şubesinden 300 kilogram altın ve mücevherin yanı sıra büyük miktarda para çalınmıştı.

Toplam tutarı 18 milyon euroyu bulan hırsızlık vakasının ardından yürütülen soruşturmada bir sonuca ulaşılamamıştı. Hırsızların bankada saklandıkları sırasında nasıl fark edilmedikleri, alarm sisteminin saat 05.00'e kadar niçin çalışmadığı, hareket dedektörlerinin neden devreye girmediği gibi sorulara da cevap bulunamamıştı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Adliye soyguncusu kaçarken böyle görüntülendi
ABD tarihinin en büyük mücevher soygunu: Zırhlı araçtan çaldılar
ETİKETLER
#Almanya
#altın
#deutsche bank
#soygun
#mücevher
#Lübeck
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.