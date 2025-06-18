ABD tarihinin en büyük mücevher soygunu: Zırhlı araçtan çaldılar

ABD'li savcılar, 2022 yılında düzenlenen ve ülke tarihinin en büyük mücevher soygunu olarak kayıtlara geçen olayla ilgili olarak Los Angeles merkezli yedi kişiye suçlama yöneltti.

ABD Adalet Bakanlığı'nın Kaliforniya Orta Bölge Savcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Los Angeles bölgesinde yaşayan yedi kişi, Temmuz 2022’de bir zırhlı kamyondan yaklaşık 100 milyon dolar değerinde altın, elmas, yakut, zümrüt ve lüks saat çalmakla suçlanıyor. Federal savcılar, bu olayın ABD tarihindeki en büyük mücevher hırsızlığı olduğunu belirtti.

GASP SUÇLAMASI DA VAR

NBC News'te yer alan habere göre, geçtiğimiz çarşamba günü hazırlanan iddianame kapsamında şüpheliler hakkında, eyaletler arası ve uluslararası taşımacılıktan hırsızlık yapma ve bu tür taşımacılıklara yönelik hırsızlık komplosu kurma suçlamalarıyla iki ayrı dava açıldı. Ayrıca, sanıklardan beşi, ticareti engellemek amacıyla gasp komplosu kurmak ve bu yolla gasp yapmakla da suçlandı.

MOLALARI BEKLEYİP NOT ETMİŞLER

İddianamede yer alan bilgilere göre, sanıklardan biri olan Padilla, 8 Temmuz 2022’de San Francisco’nun güneyindeki San Mateo’da düzenlenen uluslararası bir mücevher fuarını gözetledi. Ardından, 10 Temmuz'da, içinde 73 çanta dolusu mücevherin bulunduğu bir Brinks şirketine ait zırhlı TIR’ı takip ederek, kamyonun eyalet içindeki Buttonwillow ve Los Angeles’ın kuzeyindeki Lebec bölgelerinde verdiği molaları izlediler.

11 Temmuz günü ise, yedi kişilik çete kamyondan 24 çantayı çaldı. İddianamede, soyguncuların araca nasıl erişim sağladığına dair bir bilgi yer almıyor. Brinks ve savcılık konuyla ilgili yorum yapmayı reddetti.

TELEFONLARI KAPATIP KAÇTI.LAR

Yetkililer, hırsızlık sonrasında şüphelilerin çaldıkları eşyalarla birlikte Doğu Hollywood bölgesine gittiklerini açıkladı. İddianameye göre, çoğu şüpheli bu tarihten sonra soygunla ilgili haberleşmede kullandıkları telefonlarını kapattı.

Mağdurlar, çalınan mücevherlerin toplam değerini 100 milyon dolar olarak bildirdi. Pazartesi günü gerçekleştirilen bazı aramalarda, çalınan mücevherlerin bir kısmına ulaşıldığı açıklandı ancak bu eşyaların değeri ya da kalan kısmın nerede olduğuna dair bilgi verilmedi.