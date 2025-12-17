Abdullah Öcalan'a İmralı’da özel konut iddiası! CTE'den açıklama geldi

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE), Sözcü Gazetesi'nde yer alan; teröristbaşı Abdullah Öcalan'a İmralı'da özel bir konut yapıldığına yönelik iddialara cevap verdi.

İDDİALAR GERÇEK DIŞIDIR

CTE, "İmralı’daki konut bitmek üzere" ve "Öcalan’ın İmralı’da yapılan villası bitmek üzere" şeklindeki iddiaların gerçek dışı olduğu belirtildi.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILACAK

İmralı Ceza İnfaz Kurumu’nda villa ya da özel konut inşası veya tahsisinin söz konusu olmadığı vurgulanan açıklamada, kamuoyunu yanıltmaya yönelik asılsız iddialar hakkında hukuki sürecin başlatıldığı bildirildi.