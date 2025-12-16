Menü Kapat
Sağlık
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Covid-19 salgınında Türkiye'ye BioNTech aşısı gelmedi mi? Açıklama var

Tüm ülkeleri derinden sarsarak milyonlarca insanın ölümüne neden olan COVID-19 salgını sürecinde Türkiye’ye 'BioNTech aşısı gelmediği yönündeki iddialar sonrası Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama yapıldı.

Covid-19 salgınında Türkiye'ye BioNTech aşısı gelmedi mi? Açıklama var
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.12.2025
23:46
|
GÜNCELLEME:
16.12.2025
23:46

İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez, 2019 ila 2021 yılları arasında tüm dünyayı etkileyen salgınıyla ilgili bir iddiada bulundu. Çömez, sosyal medya hesabı üzerinden 'nı eleştirdiği paylaşımında aşısının Türkiye'ye getirilmediğini öne sürdü.

Bakanlıkta yolsuzluk yapıldığı ithamında bulunan Çömez'in ortaya attığı iddialar sosyal medyada yayılınca Cumhurbaşkanlığı'na bağlı birimi olan Dezenformasyonla Mücadele Merkezi devreye girdi.

Covid-19 salgınında Türkiye'ye BioNTech aşısı gelmedi mi? Açıklama var

Merkez tarafından yazılı bir açıklama yapılarak süreç hakkında bilgi verildi ve Çömez'in ortaya attığı iddiaların asılsız ve gerçek dışı olduğu belirtildi.

"AŞI FİRMADAN TEMİN EDİLDİ"

Kurumun ‘BioNTech aşısı gelmediği’ iddialarının kamuoyunu yanıltmaya yönelik içerdiği vurgulanan açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"COVID-19’a karşı geliştirilen BioNTech mRNA aşıları, klinik kullanım amacıyla doğrudan BioNTech SE firmasından temin edilmiştir. Pandemiyle mücadele kapsamında, Mart 2021 tarihinden itibaren salgının son dönemlerine kadar söz konusu aşılar mevzuata uygun şekilde tedarik edilerek vatandaşlarımızın kullanımına sunulmuştur.

Covid-19 salgınında Türkiye'ye BioNTech aşısı gelmedi mi? Açıklama var

"GETİRİLEN AŞILAR UYGULANDI"

Öte yandan salgın gibi küresel halk sağlığı acil durumlarında, ve ilaçların temininde "Acil Kullanım Ön Onayı" mekanizması tüm dünyada işletilmektedir. BioNTech mRNA aşıları da Dünya Sağlık Örgütü ve uluslararası bilimsel otoritelerin acil kullanım ön onayı değerlendirmeleri esas alınarak Sağlık Bakanlığımız Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından temin edilmiş ve uygulanmıştır.

Covid-19 salgınında Türkiye'ye BioNTech aşısı gelmedi mi? Açıklama var

"GERÇEK DIŞI BİLGİLERE İTİBAR EDİLMEMELİ"

Dolayısıyla pandemi sürecinde yürütülen tüm aşılama faaliyetleri; insan sağlığının korunması önceliğiyle, bilimsel kriterler, şeffaflık ilkesi ve hukuki mevzuat çerçevesinde titizlikle gerçekleştirilmiştir. Bu nedenle kamuoyunun, teknik ve hukuki kapsamından koparılarak dolaşıma sokulan, yanıltıcı ve gerçek dışı nitelik taşıyan iddialara itibar etmemesi önemle rica olunur."

