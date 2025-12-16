Covid-19 salgınında Türkiye'ye BioNTech aşısı gelmedi mi? Açıklama var

İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez, 2019 ila 2021 yılları arasında tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgınıyla ilgili bir iddiada bulundu. Çömez, sosyal medya hesabı üzerinden Sağlık Bakanlığı'nı eleştirdiği paylaşımında BioNTech aşısının Türkiye'ye getirilmediğini öne sürdü.

Bakanlıkta yolsuzluk yapıldığı ithamında bulunan Çömez'in ortaya attığı iddialar sosyal medyada yayılınca Cumhurbaşkanlığı'na bağlı İletişim Başkanlığı birimi olan Dezenformasyonla Mücadele Merkezi devreye girdi.

Merkez tarafından yazılı bir açıklama yapılarak süreç hakkında bilgi verildi ve Çömez'in ortaya attığı iddiaların asılsız ve gerçek dışı olduğu belirtildi.

"AŞI FİRMADAN TEMİN EDİLDİ"

Kurumun ‘BioNTech aşısı gelmediği’ iddialarının kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon içerdiği vurgulanan açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"COVID-19’a karşı geliştirilen BioNTech mRNA aşıları, klinik kullanım amacıyla doğrudan BioNTech SE firmasından temin edilmiştir. Pandemiyle mücadele kapsamında, Mart 2021 tarihinden itibaren salgının son dönemlerine kadar söz konusu aşılar mevzuata uygun şekilde tedarik edilerek vatandaşlarımızın kullanımına sunulmuştur.

"GETİRİLEN AŞILAR UYGULANDI"

Öte yandan salgın gibi küresel halk sağlığı acil durumlarında, aşı ve ilaçların temininde "Acil Kullanım Ön Onayı" mekanizması tüm dünyada işletilmektedir. BioNTech mRNA aşıları da Dünya Sağlık Örgütü ve uluslararası bilimsel otoritelerin acil kullanım ön onayı değerlendirmeleri esas alınarak Sağlık Bakanlığımız Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından temin edilmiş ve uygulanmıştır.

"GERÇEK DIŞI BİLGİLERE İTİBAR EDİLMEMELİ"

Dolayısıyla pandemi sürecinde yürütülen tüm aşılama faaliyetleri; insan sağlığının korunması önceliğiyle, bilimsel kriterler, şeffaflık ilkesi ve hukuki mevzuat çerçevesinde titizlikle gerçekleştirilmiştir. Bu nedenle kamuoyunun, teknik ve hukuki kapsamından koparılarak dolaşıma sokulan, yanıltıcı ve gerçek dışı nitelik taşıyan iddialara itibar etmemesi önemle rica olunur."