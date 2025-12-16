Menü Kapat
TGRT Haber
Sağlık
 Banu İriç

Elektronik sigaranın bir zararı daha ortaya çıktı: Yüzde 73 daha yüksek!

Sigarayı bırakmak isteyenlerin başvurduğu elektronik sigaraların normallerinden bir farkının olmadığı bir kez daha gözler önüne serildi. Bilim insanlarının yaptığı son araştırmada elektronik sigara kullananların riskinin yüzde 73 daha yüksek görüldü.

16.12.2025
16.12.2025
saat ikonu 00:46

News Medical Life Sciences'ta yer alan araştırmada, kullanımı ile ve riski arasındaki ilişki incelenerek çarpıcı sonuçlar elde edildi. Kalp krizi için 430 bin 875, inme için ise 1 milyondan fazla katılımcıyı kapsayan önceki yıllarda yapılmış 12 araştırma sonucu paylaşıldı.

Elektronik sigaranın bir zararı daha ortaya çıktı: Yüzde 73 daha yüksek!

KALP KRİZİ RİSKİ YÜZDE 53 DAHA YÜKSEK

Araştırmada, elektronik sigara kullananların kalp krizi geçirme olasılığının kullanmayanlara kıyasla yüzde 53 daha yüksek olduğu görüldü.

Öte yandan, araştırmada, özellikle daha önce sigara içmiş ve elektronik sigara kullanan kişilerde kalp krizi riskinin daha yüksek olduğu tespit edildi.

Elektronik sigaranın bir zararı daha ortaya çıktı: Yüzde 73 daha yüksek!

İNME RİSKİ YÜZDE 73 YÜKSEK

Ayrıca, araştırmada, daha önce sigara içmiş ve halen elektronik sigara kullananlarda ise inme riskinin sigara kullanmayanlara göre yüzde 73 daha yüksek olduğu görüldü.

Araştırmacılar, bu bulguların elektronik sigaranın "zararsız" bir alternatif olarak görülmemesi gerektiğine işaret ettiğini vurguladı.

Elektronik sigaranın bir zararı daha ortaya çıktı: Yüzde 73 daha yüksek!

Sigara kullanımı, uzun yıllardır, koroner arter hastalığı, hipertansiyon ve inme gibi kalp-damar hastalıklarının başlıca risk faktörlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Araştırmanın sonuçları, BMC Public Health dergisinde yayımlandı.

