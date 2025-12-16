Fenerbahçeli Archie Brown için resmi transfer süreci!

Fenerbahçe'ye Archie Brown için ilgi mektubu geldi. Halihazırda Fenerbahçe'nin 'gönderilecekler' listesinde olan 23 yaşındaki savunmacıya, İngiltere'den menajerler aracılığıyla ulaşıldı.

FENERBAHÇE'DE ARCHIE BROWN VEDASI

Fenerbahçe'nin Ferdi Kadıoğlu sonrasında; Milan'ın da önüne geçerek büyük umutlarla transfer ettiği Archie Brown, şu ana kadar beklentileri karşılayamamıştı! Esasen ise hala oyuncunun Avrupa pazarı olduğu ve kulübe ilgi mektubu geldiği süreçte, Fenerbahçe yönetimi de 8 milyon Euro bonservis ödediği yatırımdan çıkma kararı aldı.

FENERBAHÇE'DE GÖZDEN ÇIKARILAN ARCHIE BROWN VE PERFORMANSI

Fenerbahçe'nin uygun bir teklifle takımdan göndermek istediği Archie Brown; şu ana kadar sarı lacivertlilerle 25 maça çıkmış ve 1732 dakikalık zaman diliminde, 3 gol ile 5 asistlik katkı sağlamıştı.