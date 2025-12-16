Menü Kapat
 | Burak Ayaydın

Fenerbahçeli Archie Brown için resmi transfer süreci!

Fenerbahçe'de bekleneni veremeyen Archie Brown için sürpriz bir transfer süreci gelişti. İngiliz sol beke, an itibarıyla ülkesinden talip çıktı ve Fenerbahçe ile ilk temaslar başladı.

Fenerbahçeli Archie Brown için resmi transfer süreci!
Fenerbahçe'ye Archie Brown için ilgi mektubu geldi. Halihazırda Fenerbahçe'nin 'gönderilecekler' listesinde olan 23 yaşındaki savunmacıya, İngiltere'den menajerler aracılığıyla ulaşıldı.

Fenerbahçeli Archie Brown için resmi transfer süreci!

FENERBAHÇE'DE ARCHIE BROWN VEDASI

Fenerbahçe'nin Ferdi Kadıoğlu sonrasında; Milan'ın da önüne geçerek büyük umutlarla transfer ettiği Archie Brown, şu ana kadar beklentileri karşılayamamıştı! Esasen ise hala oyuncunun Avrupa pazarı olduğu ve kulübe ilgi mektubu geldiği süreçte, Fenerbahçe yönetimi de 8 milyon Euro bonservis ödediği yatırımdan çıkma kararı aldı.

Fenerbahçeli Archie Brown için resmi transfer süreci!

FENERBAHÇE'DE GÖZDEN ÇIKARILAN ARCHIE BROWN VE PERFORMANSI

Fenerbahçe'nin uygun bir teklifle takımdan göndermek istediği Archie Brown; şu ana kadar sarı lacivertlilerle 25 maça çıkmış ve 1732 dakikalık zaman diliminde, 3 gol ile 5 asistlik katkı sağlamıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE ARCHIE BROWN İÇİN NE KADAR BONSERVİS ÖDEMİŞTİ?
Süper Lig devi, Belçika temsilcisi Gent ile 8 milyon Euro karşılığında anlaşmıştı.
ETİKETLER
#Spor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
