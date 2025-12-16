TÜİK Aralık ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak?

2025 Aralık enflasyonu, memur ve emeklilerin 2026 yılı maaş artışını belirleyecek en kritik gösterge olarak öne çıkıyor.

TÜİK tarafından açıklanacak rakamlarla birlikte yılın ikinci yarısına ait 6 aylık enflasyon farkı belirlenecek ve zam oranları kesinlik kazanacak.

TÜİK’in 3 Aralık’ta duyurduğu Kasım 2025 enflasyonuna göre aylık artış yüzde 0,87, yıllık enflasyon ise yüzde 31,07 düzeyinde gerçekleşti.

Bu tablo, beş aylık dönemde SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 11,20; memur ve memur emeklileri için ise yüzde 5,90 oranında enflasyon farkının oluştuğunu gösterdi.

TÜİK ARALIK AYI ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon verilerini kural olarak her ayın 3’ünde paylaşıyor.

Ancak 3 Ocak 2026 tarihinin cumartesi gününe denk gelmesi nedeniyle 2025 Aralık enflasyonu, 5 Ocak 2026 Pazartesi günü saat 10.00’da kamuoyuna açıklanacak.