Mutasyona uğrayan H3N2 grip virüsü, Türkiye’de ilk kez Diyarbakır’da saptanarak sağlık çevrelerinde endişe yarattı. Uzmanlar, bulaşıcılığı artan yeni varyantın önümüzdeki günlerde metropollere yayılabileceği uyarısında bulunurken, bu kış yalnızca grip değil birden fazla solunum yolu enfeksiyonunun aynı anda etkisini gösterebileceğine dikkat çekiyor.

H3N2 varyantı nasıl bulaşır belirtileri neler?
Enfeksiyon hastalıkları uzmanları, bu kış mevsiminde yalnızca değil, farklı solunum yolu virüslerinin eş zamanlı olarak dolaşımda olabileceğini vurgulayarak , ve uyarılarını yineledi.

H3N2 varyantı nasıl bulaşır belirtileri neler?

H3N2 VİRÜSÜ NEDİR NASIL BULAŞIR?

H3N2 virüsü, influenza A ailesine ait bir alt tür olup grip benzeri şikâyetlere yol açan bir solunum yolu enfeksiyonudur. Daha çok kış aylarında görülür ve toplumda hızla yayılabilme potansiyeline sahiptir.

Enfekte bir kişinin öksürmesi, hapşırması ya da konuşması sırasında etrafa saçılan mikroskobik damlacıklar virüsün yayılmasına neden olur. Bunun yanında, hastalarla yakın temas kurulması veya virüs bulaşmış yüzeylere dokunulması da enfeksiyon riskini çoğaltabilir.

H3N2 varyantı nasıl bulaşır belirtileri neler?

H3N2 BELİRTİLERİ NELERDİR?

Dünya genelindeki erken dönem veriler, ağır hastalık ve hastaneye yatış oranlarının geçen yılki H3N2 dönemine benzer şekilde yükselebileceğini düşündürüyor.

Olası belirtiler şöyle sıralanıyor:

  • Ani başlayan yüksek ateş,
  • Kas ve eklem sancıları,
  • Yoğun yorgunluk,
  • Kuru öksürme.
