H3N2 varyantı nasıl bulaşır belirtileri neler?

Enfeksiyon hastalıkları uzmanları, bu kış mevsiminde yalnızca grip değil, farklı solunum yolu virüslerinin eş zamanlı olarak dolaşımda olabileceğini vurgulayarak maske, hijyen ve aşı uyarılarını yineledi.

H3N2 VİRÜSÜ NEDİR NASIL BULAŞIR?

H3N2 virüsü, influenza A ailesine ait bir alt tür olup grip benzeri şikâyetlere yol açan bir solunum yolu enfeksiyonudur. Daha çok kış aylarında görülür ve toplumda hızla yayılabilme potansiyeline sahiptir.

Enfekte bir kişinin öksürmesi, hapşırması ya da konuşması sırasında etrafa saçılan mikroskobik damlacıklar virüsün yayılmasına neden olur. Bunun yanında, hastalarla yakın temas kurulması veya virüs bulaşmış yüzeylere dokunulması da enfeksiyon riskini çoğaltabilir.

H3N2 BELİRTİLERİ NELERDİR?

Dünya genelindeki erken dönem veriler, ağır hastalık ve hastaneye yatış oranlarının geçen yılki H3N2 dönemine benzer şekilde yükselebileceğini düşündürüyor.

Olası belirtiler şöyle sıralanıyor: