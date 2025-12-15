Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'dan takıma uyarı: "İki yarıyı da aynı şekilde oynamalıyız"

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de Konyaspor'u 4-0 ile geçti. Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, farklı galibiyete rağmen ikinci yarıdaki oyuna dikkat çekti.

FENERBAHÇE'DE DOMENICO TEDESCO'DAN TAKIMA UYARI

"Bizim için enerjiyi devam ettirmek çok önemliydi. Norveç'te kazandığımız skorla kazandık ve gol yemedik. İlk yarıda çok iyiydik ve bu yüzden mutluyum. İkinci yarıda biraz ritmimiz düştü. Rakibe, bana göre; biraz fazla izin verdik. Bizler de insanız. Sezon zor ve uzun. Takım harika bir şekilde haftalardır yüksek seviyede antrenman yapıyor. Bu sebeple 3-0'dan sonra ikinci yarıda biraz düşmemizi kabul edebilirim ama mükemmel olmaktan bahsediyorsak iki yarıyı da aynı şekilde oynamalıyız. Bugünkü rakibimiz orta sıralarda bir takım olmasına rağmen harika oynadı. Maç 3-0'ken de asla pes etmediler. Ligimiz çok üst seviyede. Bu anlamda çok saygı duyuyorum. Bugün çok ofansif takımla sahaya çıktık. İlk 11'imiz ne yapmak istediğimizi gösteriyordu ve takım da bunu net şekilde yaptı. Anderson Talisca bir golcü, harika bir sol ayağı var. Daha önce 8 numara, 9 numara, 10 numara oynamasını istedim. Hatta Beşiktaş maçında sağ kanat oynamasını istedim. Tam bir takım oyuncusu. Çok çalışıyor, goller atıyor ve çok pozitif. Talisca gibi bir oyuncuya sahip olduğum için mutluyum."