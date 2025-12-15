Menü Kapat
2026 memur zammı ne zaman belli olacak? Kritik veri için geri sayım başladı

Memur zammı 2026 Ocak maaşı için geri sayım sürerken, 5 aylık enflasyon verilerinin netleşmesiyle birlikte maaş artışlarına dair tablo büyük ölçüde şekillendi. Memur zammı ne zaman belli olacak, merakla bekleniyordu. Polis, öğretmen, hemşire ve diğer tüm memur maaş zamlarını ilgilendiren süreçte, TÜİK tarafından açıklanan Kasım ayı enflasyon rakamları belirleyici oldu. Aralık enflasyon verileri ile memur zammı 2026 Ocak maaş tutarları netleşmeye başlayacak.

2026 memur zammı ne zaman belli olacak? Kritik veri için geri sayım başladı
15.12.2025
15.12.2025
saat ikonu 22:40

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin maaş artışına yönelik beklentisi, 2025 yılının ikinci yarısına ait verileriyle birlikte yoğunlaştı. Kasım ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte ocak ayında yapılacak maaş artışına ilişkin rakamlar büyük oranda ortaya çıktı.

2026 memur zammı ne zaman belli olacak? Kritik veri için geri sayım başladı

MEMUR MAAŞ ZAMMI 2026 ENFLASYON FARKI

2025 yılının ikinci yarısında açıklanan enflasyon verileri, memur ve memur emeklilerinin maaş artışında temel belirleyici unsurlardan biri olacak. , Temmuz ayında yüzde 2,06, Ağustos’ta yüzde 2,04, Eylül’de yüzde 3,23 ve Ekim’de yüzde 2,55 oranında artış kaydetti. Kasım ayında ise enflasyon bir önceki aya göre yüzde 0,87 artarken, yıllık bazda yüzde 31,07 olarak açıklandı. Bu verilerle birlikte beş aylık kümülatif enflasyon oranı yüzde 11,21 olarak hesaplandı.

Memurlar için enflasyon farkı hesabında, toplu sözleşmede yer alan artış oranlarının aşılması esas alındı. Kasım ayı itibarıyla memur ve memur emeklileri için yüzde 5,91 oranında enflasyon farkı oluştu.

2026 memur zammı ne zaman belli olacak? Kritik veri için geri sayım başladı

MEMUR MAAŞ ZAMMI 2026 OCAK TAHMİNİ

8. dönem Toplu Sözleşme kapsamında memur maaşlarına 2026 yılı için iki aşamalı zam uygulanması kararlaştırıldı. Buna göre yılın ilk yarısında yüzde 11, ikinci yarısında ise yüzde 7 oranında artış yapılması planlandı. Ayrıca 2026’nın ilk yarısında taban aylıklara 1000 TL tutarında ek artış uygulanacağı açıklanmıştı.

2026 memur zammı ne zaman belli olacak? Kritik veri için geri sayım başladı

Kasım ayı sonu itibarıyla oluşan yüzde 5,91’lik enflasyon farkına, toplu sözleşme zammının eklenmesiyle birlikte memur ve memur emeklilerinin hak ettiği toplam artış oranı yüzde 17,56 olarak hesaplandı. Nihai zam oranı için son veri yani Aralık ayı enflasyon verisi beklenmeye başlandı.

2026 memur zammı ne zaman belli olacak? Kritik veri için geri sayım başladı

MEMUR ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Ocak 2026 memur maaş zammının kesinleşmesi için Aralık ayına ait enflasyon verisinin açıklanması bekleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından her ayın 3’ünde yayımlanan TÜFE verileri, 3 Ocak 2026 tarihinin cumartesi gününe denk gelmesi nedeniyle 5 Ocak 2026 Pazartesi günü kamuoyuna duyurulacak. Bu veriyle birlikte altı aylık enflasyon farkı kesinleşmiş olacak.

2026 memur zammı ne zaman belli olacak? Kritik veri için geri sayım başladı

Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından, memur ve memur emeklilerinin maaş artış oranları netlik kazanacak. Aynı veri, kira artış oranı hesaplamalarında da temel alınacak. Böylece yeni yılda geçerli olacak maaşlar, açıklanan rakamlar doğrultusunda hesaplanmaya başlanacak.

2026 memur zammı ne zaman belli olacak? Kritik veri için geri sayım başladı

2026 MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahminleri, ocak ayında yapılacak zam oranına ilişkin farklı senaryoların gündeme geldi. Yıl sonu enflasyonunun yüzde 31 olması halinde memur maaşlarına yüzde 18,7 oranında artış yapılacağı öngörülüyor. Enflasyonun yüzde 32 olarak gerçekleşmesi durumunda bu oran yüzde 19,61 olarak hesaplanıyor.

2026 memur zammı ne zaman belli olacak? Kritik veri için geri sayım başladı

Yıllık enflasyonun yüzde 33 seviyesinde gerçekleşmesi halinde ise memur maaşlarına yapılacak artışın yüzde 20,50 düzeyine ulaşacağı tahmin ediliyor. Bu oranlar, Aralık ayı verisinin açıklanmasının ardından kesinleşecek ve toplu sözleşme hükümleriyle birlikte resmi hale gelecek.

