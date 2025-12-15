Singo Galatasaray’dan ayrılıyor mu? Devre arası satılacak iddiası!

Galatasaray’da sezon başında yapılan yüksek bedelli transferlerden biri olan Wilfried Singo için yeni bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı kulüpte oyuncunun geleceğine dair iddialar spor kamuoyunda geniş yankı buldu.

SİNGO GALATASARAY'DAN AYRILIYOR MU, SATILACAK MI?

Sky Sport’ta yer alan bir habere göre sarı-kırmızılılar, Wilfried Singo’nun sahadaki katkısından beklenen seviyeye ulaşamadı. Türkiye’ye uyum sağlamakta zorlandığı belirtilen 24 yaşındaki futbolcu için olası bir transfer seçeneği masaya yatırıldı ve bu doğrultuda menajerlerle görüşmeler yapıldı.

Kulübün ara transfer dönemine yönelik izleyeceği yol da belirlenmiş durumda. Galatasaray, Singo’nun olası satışı halinde 25 ila 30 milyon euro arasında bir gelir hedefliyor. Bu rakamın altında gelecek tekliflerin kabul edilmeyeceği belirtilirken, oyuncunun sözleşmesinin 2030 yılına kadar devam etmesi, kulübün elini güçlendiren bir faktör olarak öne çıkıyor.

SİNGO GİDİYOR MU?

Wilfried Singo’nun kariyer planlamasında Avrupa’nın önemli ligleri yeniden gündeme geldi. Daha önce Serie A ekiplerinden Torino forması giyen Fildişi Sahilli futbolcunun, yeniden İtalya’da oynamaya sıcak baktığı aktarıldı.

Öte yandan Singo’nun adı İngiltere ile de anıldı. Dış basında yer alan haberde, oyuncunun Liverpool’a önerildiği ancak İngiliz kulübünün bu transferi öncelikleri arasına almadığı bilgisi paylaşıldı. Galatasaray cephesinde ise sürecin transfer döneminde netlik kazanması bekleniyor.

SİNGO'NUN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Fildişi Sahilli genç futbolcu bu sezon Galatasaray formasıyla şu ana kadar 7'si Süper Lig, 3'ü Şampiyonlar Ligi olmak üzere 10 resmi maça çıktı ve 1 asistlik performans gösterdi. Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri ise 28 milyon eurodur.



