10°
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Singo Galatasaray’dan ayrılıyor mu? Devre arası satılacak iddiası!

Singo ayrılıyor iddiası gündem oldu. Singo satılacak mı ve nereye gidecek soruları da beraberinde ilk akla gelenler oldu. Galatasaray’ın sezon başında Monaco’dan 30.7 milyon euro bedelle transfer ettiği Wilfried Singo hakkında dikkat çeken iddialar gündeme geldi. Sarı-kırmızılı kulüpte iddialara göre beklentilerin altında kalan performans, oyuncunun Türkiye’ye uyum süreci ve transfer piyasasında yaşanan temaslar süreci farklı bir noktaya taşıdı. İşte Singo’nun Galatasaray’daki geleceğine ilişkin ayrıntılar…

Singo Galatasaray’dan ayrılıyor mu? Devre arası satılacak iddiası!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.12.2025
21:22
|
GÜNCELLEME:
15.12.2025
21:24

’da sezon başında yapılan yüksek bedelli transferlerden biri olan Wilfried Singo için yeni bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı kulüpte oyuncunun geleceğine dair iddialar spor kamuoyunda geniş yankı buldu.

Singo Galatasaray’dan ayrılıyor mu? Devre arası satılacak iddiası!

SİNGO GALATASARAY'DAN AYRILIYOR MU, SATILACAK MI?

Sky Sport’ta yer alan bir habere göre sarı-kırmızılılar, Wilfried Singo’nun sahadaki katkısından beklenen seviyeye ulaşamadı. Türkiye’ye uyum sağlamakta zorlandığı belirtilen 24 yaşındaki futbolcu için olası bir seçeneği masaya yatırıldı ve bu doğrultuda menajerlerle görüşmeler yapıldı.

Singo Galatasaray’dan ayrılıyor mu? Devre arası satılacak iddiası!

Kulübün ara transfer dönemine yönelik izleyeceği yol da belirlenmiş durumda. Galatasaray, Singo’nun olası satışı halinde 25 ila 30 milyon euro arasında bir gelir hedefliyor. Bu rakamın altında gelecek tekliflerin kabul edilmeyeceği belirtilirken, oyuncunun sözleşmesinin 2030 yılına kadar devam etmesi, kulübün elini güçlendiren bir faktör olarak öne çıkıyor.

Singo Galatasaray’dan ayrılıyor mu? Devre arası satılacak iddiası!

SİNGO GİDİYOR MU?

Wilfried Singo’nun kariyer planlamasında ’nın önemli ligleri yeniden gündeme geldi. Daha önce Serie A ekiplerinden Torino forması giyen Fildişi Sahilli futbolcunun, yeniden ’da oynamaya sıcak baktığı aktarıldı.

Singo Galatasaray’dan ayrılıyor mu? Devre arası satılacak iddiası!

Öte yandan Singo’nun adı ile de anıldı. Dış basında yer alan haberde, oyuncunun ’a önerildiği ancak İngiliz kulübünün bu transferi öncelikleri arasına almadığı bilgisi paylaşıldı. Galatasaray cephesinde ise sürecin transfer döneminde netlik kazanması bekleniyor.

Singo Galatasaray’dan ayrılıyor mu? Devre arası satılacak iddiası!

SİNGO'NUN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Fildişi Sahilli genç futbolcu bu sezon Galatasaray formasıyla şu ana kadar 7'si Süper Lig, 3'ü Şampiyonlar Ligi olmak üzere 10 resmi maça çıktı ve 1 asistlik performans gösterdi. Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri ise 28 milyon eurodur.


