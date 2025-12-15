Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Burak Yılmaz sonrasında yeni hoca belirlendi!

Gaziantep FK, Burak Yılmaz sonrası için İlhan Palut'u gündemine aldı. Kırmızı siyahlılar, Burak Yılmaz'ın ayrılığına dair bugün resmi açıklama yayınlamıştı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Burak Yılmaz sonrasında yeni hoca belirlendi!
KAYNAK:
Ajansspor
|
GİRİŞ:
15.12.2025
saat ikonu 21:21
|
GÜNCELLEME:
15.12.2025
saat ikonu 21:21

'ın istifası sonrasında için ismi ön plana çıktı. Geçtiğimiz haftalarda 'dan ayrılan genç çalıştırıcı, Burak Yılmaz sonrası için listenin başına yazıldı.

Burak Yılmaz sonrasında yeni hoca belirlendi!

BURAK YILMAZ VE GAZİANTEP FK DÖNEMİ

Gaziantep temsilcisinin hiç puan alamadığı bir senaryoda göreve gelen Burak Yılmaz, takıma ivme kazandırmış ve kırmızı siyahlıları üst sıralara taşımıştı. An itibarıyla ise Burak Yılmaz, istifa öncesinde Gaziantep FK ile 16 mücadelede yer aldı ve maç başına 1.81 puan ortalaması tutturdu.

Burak Yılmaz sonrasında yeni hoca belirlendi!

İLHAN PALUT'UN ÇAYKUR RİZESPOR PERFORMANSI

Karadeniz ekibinde inişli çıkışlı zamanlardan geçen İlhan Palut, yeşil beyazlılar ile 96 karşılaşmaya çıkmış ve maç başına 1.33 puan ortalaması yakalamıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

BURAK YILMAZ NEDEN AYRILDI?
Gaziantep FK ile başarılı performanslar gösteren Burak Yılmaz, tribünlerin tepkileri sonrasında veda kararı aldığını söylemişti.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Berke Özer'i İtalyan devi istiyor!
Kenan Yıldız'la 6 milyon Euroluk maaş görüşmesi!
ETİKETLER
#Futbol
#Futbol
#çaykur rizespor
#teknik direktör
#gaziantep fk
#burak yılmaz
#ilhan palut
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.