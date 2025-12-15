Burak Yılmaz sonrasında yeni hoca belirlendi!

Burak Yılmaz'ın istifası sonrasında Gaziantep FK için İlhan Palut ismi ön plana çıktı. Geçtiğimiz haftalarda Çaykur Rizespor'dan ayrılan genç çalıştırıcı, Burak Yılmaz sonrası için listenin başına yazıldı.

BURAK YILMAZ VE GAZİANTEP FK DÖNEMİ

Gaziantep temsilcisinin hiç puan alamadığı bir senaryoda göreve gelen Burak Yılmaz, takıma ivme kazandırmış ve kırmızı siyahlıları üst sıralara taşımıştı. An itibarıyla ise Burak Yılmaz, istifa öncesinde Gaziantep FK ile 16 mücadelede yer aldı ve maç başına 1.81 puan ortalaması tutturdu.

İLHAN PALUT'UN ÇAYKUR RİZESPOR PERFORMANSI

Karadeniz ekibinde inişli çıkışlı zamanlardan geçen İlhan Palut, yeşil beyazlılar ile 96 karşılaşmaya çıkmış ve maç başına 1.33 puan ortalaması yakalamıştı.