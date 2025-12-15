YKS ve LGS soruları değişiyor mu? Yeni dönem için tarih belli oldu

Birçok ilde yapılan izleme çalışmalarından gelen verilerden yararlanarak, programın var olan dinamik ve esnek yapısında revizyonlar yapıldığını aktaran Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın, Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü'nün, Temel Eğitim Genel Müdürlüğü'nün ve Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'nün birlikte izleme çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Yürütülen çalışmalardan gelen sonuçların genel olarak etkinlik ders süreleri ile ölçme ve değerlendirme uygulamaları konularında yoğunlaştığını vurgulayan Yelkenci, yeni müfredatla ilgili düzenlenen öğrenci çalıştaylarında da öğrencilerin bazı noktalarda görüşlerine başvurduklarını ifade etti.

YKS VE LGS SORU SİSTEMİ NE ZAMAN DEĞİŞECEK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda adaylara yöneltilen sorular yenileniyor.

Yeni dönem 2028 yılı itibarıyla hayata geçirilecek.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, bu tarihten itibaren adaylara beceri temelli sorular yöneltileceğini açıkladı.