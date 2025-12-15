Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Güllü'nün ölümü ile ilgili Sultan Nur Ulu'nun dehşete düşüren ifadesi ortaya çıktı! ''Koş' diyerek ağlar gibi yaptı'

Vefatıyla Türkiye'yi yasa boğan Güllü'nün ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in tutuklandığı olay sırasında evde bulunan Sultan Nur Ulu'nun mahkeme ifadesi ortaya çıktı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.12.2025
saat ikonu 19:09
|
GÜNCELLEME:
15.12.2025
saat ikonu 19:09

'nın ilçesi Harmanlar Mahallesi'nde, 26 Eylül tarihinde bir apartmanın 5'inci katındaki kapalı teras penceresinden düşerek hayatını kaybeden 52 yaşındaki ünlü şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde olay sırasında evde olduğu bilinen Sultan Nur Ulu'nun mahkeme ifadesi ortaya çıktı. Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter "tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek" suçundan tutuklanırken, Sultan Nur Ulu'ya ise ev hapsi verilmişti. Ulu, ifadesinde arkadaşı Tuğyan Ülkem Gülter'in annesini pencereden ittiğini itiraf etti.

Güllü'nün ölümü ile ilgili Sultan Nur Ulu'nun dehşete düşüren ifadesi ortaya çıktı! ''Koş' diyerek ağlar gibi yaptı'

"TUĞYAN 'KOŞ' ŞEKLİNDE BAĞIRARAK AĞLADI GİBİ YAPTI"

Daha sonra Tuğyan ile olayın yaşandığı odaya geçtiklerini söyleyen Ulu, ifadesinde şunları kaydetti:

"Tuğyan'la beraber odada vakit geçirdik. Arada salona gidip geliyorduk. Benim odada olduğum sırada Tuğyan geri geldi. Açık olan müzikle ikimiz dans ediyorduk. Bir anda sonra Tuğyan, Malkata isimli müziği açmamı istedi. Ben müziği açıktan kısa bir süre sonra Gül anne içeriye yanımıza geldi ve o da bizle oynamaya başladı. Bana Malkata'yı nasıl oynayacağımı göstermeye çalıştı. Daha sonra ben yüzümde olan yara izi ve dikişlere bakmak için aynaya doğru döndüm. Bu sırada Tuğyan ve annesi oynamaya ve şakalaşmaya devam ettiler. Biz odamın kapısının olduğu tarafta oynuyorduk. Daha sonra Gül anne camın olduğu tarafa doğru benim arkamdan Tuğyan'la yatağın arasından geçti. Ben o sırada aynada flash açık bir şekilde yüzümdeki yara izine bakıyordum. Dikkatim tam olarak onlarda değildi. Ben ilk aynaya döndüğüm sırada Tuğyan ile annesi arasında diyalog geçiyordu. O diyaloglar bana ses kayıtlarından dinletilen diyaloglardır. Daha sonrasında aralarında konuşma geçmedi. Ben kafamı onların olduğu tarafa doğru çevirdiğimde Gül annenin yüzünün camdan dışarıya doğru dönük hafif camdan dışarı bakar gibi eğilmiş bir şekilde olduğunu gördüm. Tuğyan'ın arkadan annesinin kalçasının altından bacaklarına doğru sarılarak hafif kendisine, hafif yukarıya doğru çektiğini gördüm. Tuğyan annesini o şekilde çektikten hemen sonra annesi düştü. Ben düşüş anını gördüm. Gül annenin düştüğü sırada 'Hadi görüşürüz, bay bay' şeklinde herhangi bir söz duymadım. Eğer duyduysam da şu an bunu hatırlamıyorum. Daha sonra Tuğyan 'Koş' şeklinde bağırarak ağladı gibi yaptı. Ben de onun peşinden gittim. O sırada Tuğyan büyük tepkiler vererek çığlık atıyordu. Ben ise şok içinde kaldığım için tepki verememiştim. Daha sonra bizi hastaneye götürdüler. Daha sonra Tuğyan'ı başka bir hastaneye sevk edeceklerdi. Tuğyan bana 'O da gelecek' dedi ve aynı ambulansla gittik."

Güllü'nün ölümü ile ilgili Sultan Nur Ulu'nun dehşete düşüren ifadesi ortaya çıktı! ''Koş' diyerek ağlar gibi yaptı'

"KORKTUĞUM İÇİN KİMSEYE SÖYLEYEMEDİM"

Ulu, olay sonrası Hülya isimli bir yakınının evine gittiğini dile getirerek, "Biz evdeyken Hülya abla yanımıza gelmişti. Bana 'Gel seni bana götüreyim' dedi. Ben onunla birlikte onun evine gittim. Hülya abla, Güllü'nün öldürüldüğünden emin bir şekilde bana yönelik 'Eğer böyle bir durum varsa, ki bence var dikkat et kendine. O Güllü'nün kızı' dedi. Ben onların güçlü bir aile olmasından dolayı korktuğum için Güllü'nün ölümüne dair şahit olmuş olduğum durumu Hülya abla dahil kimseye söyleyemedim. Ertesi gün cenaze olduktan sonra yeni tanımış olduğum Bircan abla bana 'Bak kızım sen Tuğyan'ı tanımıyorsun. Ben ne olduğunu bilmiyorum, bunu Tuğyan'ın yapmış olabileceğini düşünmüyorum. Kendine çok dikkat et' dedi. İnsanlar bana ne olduğunu soruyorlardı, ancak ben kimseye bir şey anlatamıyordum. Ben Tuğyan'ın bu süreçte bana ne yapacağını bilmediğim için üzerime suçlamayı atabileceğinden endişe ederek yanlarından ayrılmadım" dedi.

Güllü'nün ölümü ile ilgili Sultan Nur Ulu'nun dehşete düşüren ifadesi ortaya çıktı! ''Koş' diyerek ağlar gibi yaptı'

"'BEN YANARSAM İKİMİZ DE YANARIZ' DEDİ"

Tuğyan'ın bu süreçte kendisi ile yaptığı konuşmayı da anlatan Ulu, "Bu süreçte Tuğyan'la yalnız kaldığımız bir ara bana 'Ben yanarsam ikimiz de yanarız' dedi. Tuğyan'ın bana bunu demesinin sebebi annesinin ittirildiğini görmemdi. Çünkü ben gördükten sonra tepki verdim ve o sırada Tuğyan bana bakarak 'Koş' dedi. Akşam olunca tekrardan Hülya ablanın yanına gittim, oraya Hüseyin de gelmişti. Bircan abla bana 'Ben Tuğyan'la konuştum' dedi. Böyle bir şey olsa benim üstüme atacağını söyledi. Tuğyan bunları Bircan ablaya bu olaydan dolayı kendisine bir şey gelme ihtimaline karşı söylemiş. Ben bunları duyunca iyice korkmaya başladım. Bu olaylardan sonra Tuğyan'la beraber kalmamın ve beraber İstanbul'a gelip gitmemin tek bir nedeni yalnız olmaması gerektiğini düşündüğümden dolayıydı" diye konuştu.

OLAYDAN SONRA NEDEN ÖLDÜRDÜĞÜNÜ ANLATMIŞ

Tuğyan'la annesi arasında büyük bir tartışmaya şahit olmadığını söyleyen Ulu, Tuğyan'ın annesine yönelik 'Öldüreceğim onu' tarzı mesajlarını, söylemlerini medyadan öğrendiğini kaydederek şöyle konuştu:

"Tuğyan annesine yönelik her anne kız arasında olacak kadar küçük serzenişlerde bulunuyordu. Ancak bu denli büyük bir olaydan daha önce hiç bahsetmemişti. Tuğyan'la hiçbir zaman Güllü'yü öldürmek için plan yapmadık. Tuğyan'ın Güllü'yü öldürmek için plan yaptığına şahit olmadım. Tuğyan'ın annesini öldürmesinin nedeni küçüklüğünden bu yana gelen kırgınlıklar. Benim bunları bilme nedenim de Tuğyan'ın bana bunları olaydan sonra anlatmasıdır."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Güllü'nün kızının arkadaşı Sultan Nur Ulu her şeyi itiraf etti! Tuğyan Ülkem Gülter için karar
Güllü'nün kardeşi Raşit ilk kez konuştu! "İçinizden geçerim"
ETİKETLER
#yalova
#cinayet
#apartman
#çınarcık
#Güllü
#Sultan Nur Ulu
#Tuğyan Ülkem Gülter
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.