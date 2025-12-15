Dehşeti böyle engelledi! Suriyeli göçmen Avustralya'nın yeni kahramanı oldu!

Avustralya'nın Sydney şehrinde dün, Hanuka Bayramı'nı kutlayan Yahudilerin hedef alındığı ve baba-oğul iki saldırgan tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucunda 16 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi de yaralandı. Saldırganlardan biri polis tarafından vurularak etkisiz hale getirilirken, diğeri yaralı olarak yakalanıp gözaltına alındı. Halep Üniversitesinden mezun olduktan sonra 2007 yılında Avustralya’ya göç eden ve tesadüfen bir arkadaşıyla kahve içmek üzere olay yerinde bulunan Suriyeli Ahmed el-Ahmed, bu saldırı sırasında kritik bir rol üstlenerek, saldırganlardan birinin üzerine atladı ve silahını elinden alarak saldırganı durdurdu. Yaşanan bu cesur müdahale üzerine El-Ahmed, yetkililer ve kamuoyu tarafından "kahraman" ilan edildi. Yeni Güney Galler Eyalet Başbakanı Chris Minns, El-Ahmed’i "gerçek bir kahraman" olarak nitelendirmiş ve El-Ahmed’in müdahale anlarını "hayatında gördüğü en inanılmaz sahne" olarak tanımladı. Minns, "Onun cesareti sayesinde bu gece birçok insan hayatta kaldı" açıklamasını yaptı. El-Ahmed’in amcası Muhammed el-Ahmed ise yeğeninin eylemini şu sözlerle dile getirmiştir: "Ahmed, duyguları, vicdanı ve insanlığıyla hareket ederek ileri atıldı, silahlı saldırganı durdurdu ve silahını elinden aldı." Saldırı sırasında omzundan ve elinden yaralanan El-Ahmed hastanede tedavi altına alınmış olup, sağlık durumunun stabil olduğu bildirilmiştir.