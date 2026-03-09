Otomobille çarpıştılar ölümden döndüler! Motosiklet ile otomobilin karıştığı kaza kamerada

Kategoriler
Tokat'ın Erbaa ilçesinde kimlikleri öğrenilemeyen sürücülerin kullandığı motosiklet ve otomobil dört yolda çarpıştı. Kazanın ardından motosiklet devrilirken motosiklette bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken kaza anı bölgedeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosiklet sürücüsünün kornaya basmasına rağmen otomobile çarptığı, motosiklette yolcu olarak bulunan anne ve çocuğun ise yola savrulduğu görüldü.