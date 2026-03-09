Denizli'de korkutan deprem! Ahırdaki hayvanların kaçışma anı kamerada!

Kategoriler
Denizli'nin Buldan ilçesinde, saat 09.21'de, 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Buldan olan 5,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Deprem esnasında bir ahırda hayvanların huzursuz olup hareketlenmesi ise kameralara yansıdı.