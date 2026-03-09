Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

300 liraya satılıyor! Servis gece 00.00’da başlıyor! Günde beş ton tüketiliyor

Mart 09, 2026 12:07
1
şanlıurda ciğer kebabı

Birbirinden lezzetli yemekleriyle öne çıkan Şanlıurfa’da Ramazan ayında ciğer kebabı tüketimi diğer aylara göre artış gösterirken, vatandaşlar bu kebabı en çok sahur vaktinde tüketiyor. 

İşte fiyatından inceliklerine Urfa'nın eşsiz lezzeti ciğer kebabının şifreleri...
 

2
300 liraya satılıyor! Servis gece 00.00’da başlıyor! Günde beş ton tüketiliyor

TERAVİHDEN SONRA BAŞLIYOR 

Teravih namazının ardından Balıklıgöl Yerleşkesi civarı ve Haşimiye Meydanı bölgesine gelen vatandaşlar, uzun süre burada vakit geçiriyor. Gece 00.00’da başlayan ciğer kebabı ziyafeti sahur vaktinin bitimine kadar devam ediyor. 

Kente gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerin de tercih ettiği ve porsiyonu 300 liradan satılan ciğer kebabı, lavaş ekmeği, kuru soğan, közlenmiş acı biber ve ayranla servis ediliyor.

3
300 liraya satılıyor! Servis gece 00.00’da başlıyor! Günde beş ton tüketiliyor

CİĞERDE KUZU!

Ciğer kebabı işletmecisi Eyüp Kurtboğan, vatandaşların bu yılda ciğer kebabına ilgi gösterdiğini belirterek, "Vatandaşımız her sene olduğu gibi bu sene de ciğer kebabına ilgi gösteriyorlar. Biz de öğleden sonra gelip hazırlığımıza başlıyoruz. Hazırlığımızı yaptıktan sonra vatandaşımıza iftardan sahura ciğerlerimizi ikram ediyoruz. Genelde kuzu ciğeri Urfalının tercihidir, talebe göre dana ciğer de mevcuttur ama genelde kuzu ciğeri daha çok ilgi görüyor. 

 

4
300 liraya satılıyor! Servis gece 00.00’da başlıyor! Günde beş ton tüketiliyor

Ciğeri alıp küp halinde doğrarız. Ondan sonra pişirip vatandaşlarımıza sunuyoruz. Geçen seneye göre tükettim arttı. 4 ton olan tüketim tonajı 5 tona yakın hale geldi. Fiyatlar da tabi geçen yıla oranla biraz yükseldi. Yine de vatandaşlarımız memnun, gelip ciğer kebabı talep ediyorlar. Bizim usulümüz lavaş ekmeği arasına servis yapıyoruz ve fiyatı 300 TL'dir" dedi.
 

5
300 liraya satılıyor! Servis gece 00.00’da başlıyor! Günde beş ton tüketiliyor

'CİĞER KIRMIZI ÇİZGİMİZ' 

Sahurunu ciğer kebabı ile yapan vatandaşlardan İsa Çakır, "Ciğer bizim vazgeçilmezimiz, Urfa’mızın özel yemeklerinden biridir. Herkesi Urfa'ya davet ediyoruz. Ciğer Urfa'da yenilir. Arkadaşlarla buraya geldik, sahurumuzu ciğer kebabı ile yaptık. Ciğer kebabının yanında közlenmiş acı biber ve ayran da tükettik. Ciğer kebabı on numaradır, herkesi bekleriz. Urfalılar olarak ciğer kebabını çok önemsiyoruz. Ciğer bizim kırmızı çizgimizdir, onu belirtelim. Herkesi Urfa'ya ciğer yemeğe bekliyoruz" şeklinde konuştu.
 

6
300 liraya satılıyor! Servis gece 00.00’da başlıyor! Günde beş ton tüketiliyor

Ciğer kebabı ustası Muhammed Abdi, "Ciğer günlük olarak bize taze bir şekilde gelir. Burada temizliğini yaptıktan sonra doğramasını yaparız. Küçük küçük küp şeklinde kesimini yaptıktan sonra şişlere saplarız. Çeşitli aşamalardan sonra pişirip müşterilerimize ikram ederiz. Şişlere iki adet kuyruk yağı, 4 adet de ciğer saplarız. Kuyruk ve ciğer küpleri küçük küçük olur, küçük olunca daha da lezzetli olur" dedi.
 

7
urfa ciğer

Müşterilerden Kadir Çoban ise "Urfalıyım, ciğer kebabı bizim olmazsa olmazımızdır. Ciğer oldu olalı Urfa'nındır, ciğerin başkenti Urfa'dır. Ciğer Urfalılarındır. Urfa'da doğdu, Urfa'da büyüdü, Urfa'nındır. Biz Urfalılar olarak ciğeri severiz. Sürekli tüketiriz. Bence ciğer yemeyenler daha fazla geç kalmasınlar, bir an önce gelip bu tada varsınlar" ifadelerini kullandı.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.