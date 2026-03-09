Menü Kapat
APP plaka için yeni dönem: 16 bin liralık damga detayı ortaya çıktı!

Mart 09, 2026 12:09
APP plakalı araç sahipleri

APP plakalı araç sahipleri panik halde 140 bin liraya varan cezayı ödememek için plaka kuyruğuna girdi ancak uzun prosedürlerle uğraşmak istemeyen araç sahipleri yine sahte plaka üretenlerin ağına düşüyor.
 

APP plaka satışları

NTV'de yer alan habere göre 800-1250 lira arasındaki fiyatlara APP ve normal plaka karakterlerinde satışlar devam ediyor. APP plaka satışları durunca, yine sahte ancak orijinal karakterlerle basılmış plakalar piyasaya sürüldü.
 

APP plakası olan ve elinde orijinal plakası da bulunmayan araç sahipleri

BEKLEMEMEK İÇİN YENİDEN SAHTE ALINIYOR

APP plakası olan ve elinde orijinal plakası da bulunmayan araç sahipleri uzun prosedürlerle karşılaşmamak için sahte plakacıların ürettiği orijinal karakterli plakaları almaya devam ediyor. Prosedür ve sıra beklemeden hemen satış yaptıklarını iddia ediyorlar. Tamamen yasa dışı olan bu işlem nedeniyle ceza kesilebiliyor.
 

CEMİYET BASKISI YALANI

Darphane'nin mührünün sahtesini yaparak plaka basan özel kuruluşlar suç işliyor ve bu plakaları satın alanlar da suça aracılık ediyor. Damgayı da "Cemiyet baskılı" diye inandırmaya çalışıyorlar.

 

Darphane, Plaka Damgasını

Darphane, Plaka Damgasını (Araç Plaka Damgası) 2026 yılında 16 bin liradan satıyor. Bu damgayı sadece Şoförler Odaları'nın ilgili plaka basım atölyeleri için satışı yapılıyor.
 

app plaka

APP plaka ya da orijinal karakterlerle satış yapan ve sözde "Cemiyet mührü" bulunduğunu iddia eden satıcılardan Resmi Mühür Beratı ve Teslim Alma Belgesi'ni talep edilerek sahte olup olmadığı kontrol edilebilir.
 

Sahte plaka yapanlar

Sahte plaka yapanlar uzun yıllardır bu işi göz önünde yapıyor. Bu kişiler yasa dışı yollardan zengin olurken, plakaları alan kişiler de sahte plakaları değiştirmek için uğraşıyor.
 

APP plaka ve orijinal karakterdeki plaka

E-ticaret sitelerinde her vatandaşın ulaştığı APP plaka ve orijinal karakterdeki plakaları basan kişileri bulmak çok kolay. Arama motoruna APP plaka yazınca satış yapan kişilerin ilanları ortaya çıkıyor. Ticaret Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri harekete geçerek düzenlenecek operasyonla sahtekar plakacıları anında tespit edip yakalayabilir. Böylece emniyet personelini denetime zorlayan APP plaka konusu da tamamen kapanmış olur.

 

