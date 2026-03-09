APP plaka için yeni dönem: 16 bin liralık damga detayı ortaya çıktı!

BEKLEMEMEK İÇİN YENİDEN SAHTE ALINIYOR

APP plakası olan ve elinde orijinal plakası da bulunmayan araç sahipleri uzun prosedürlerle karşılaşmamak için sahte plakacıların ürettiği orijinal karakterli plakaları almaya devam ediyor. Prosedür ve sıra beklemeden hemen satış yaptıklarını iddia ediyorlar. Tamamen yasa dışı olan bu işlem nedeniyle ceza kesilebiliyor.

