Park halindeki araç kapısını açtı, kurye çarpıp yere savruldu! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Arnavutköy'ün Fatih Caddesi üzerinde aracını park eden sürücü kapıyı açtığı sırada o esnada yoldan geçen motosikletli kurye açık kapıya çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yere savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan motosikletli ilk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.