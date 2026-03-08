Menü Kapat
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 Onur Kaya

Meteoroloji sarı kodla uyardı! 12 ilde kar alarmı: Lapa lapa yağacak

Meteoroloji'den yapılan hava durumu tahminlerine göre; 8 Mart Pazar günü Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da kar yağışı bekleniyor. 4 il için sarı kodlu alarm verilirken, kar yağışının 12 ilde etkili olacağı uyarısı yapıldı. Marmara ve Ege'de ise fırtına var.

KAYNAK:
Onur Kaya
|
GİRİŞ:
08.03.2026
08:51
|
GÜNCELLEME:
08.03.2026
09:00

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 8 Mart 2026 tarihli raporunu yayımladı. Yapılan son tahminlere göre hava 2 bölgede kar yağışlı, diğer bölgelerde çok bulutlu seyredecek.

Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun yağışlı geçeceği, yağışların kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

Sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

MARMARA VE EGE'DE KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Marmara'nın batısı ile kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.

12 İLDE KAR BEKLENİYOR

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğu uyarısı yapıldı.

Kar yağışının etkili olacağı iller; Artvin, Ağrı, Iğdır, Van, Muş, Bitlis, Siirt, Batman, Diyarbakır, Mardin, Şırnak ve Hakkari.

4 İL İÇİN SARI ALARM

Kar yağışının yoğun şekilde etkili olacağı 5 il için sarı kodlu yapıldı. Buna göre Bitlis, Van, Siirt, Şırnak ve Hakkari'de alarm verildi.

8 Mart Pazar bölgelere göre hava durumu şöyle...

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 7°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, kıyılarının yağmurlu, kıyı illerinin iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 8°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

SAMSUN °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT °C, 5°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

TRABZON °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimleri karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölgenin güneydoğusunun aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, -1°C
Çok bulutlu

KARS °C, -1°C
Çok bulutlu

MALATYA °C, 9°C
Parçalı bulutlu

VAN °C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ŞANLIURFA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

