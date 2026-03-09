Youtuber gencin 'F16 eğitimi' gündem oldu! 'Devletimiz isterse göreve hazırız'

Amasya'da yaşayan bir Youtuber genç, çatı katında oluşturduğu stüdyosundan sanal ortamda F-16 savaş uçağı kullanma eğitimi vermeye başladı. 'Aloske gang' kullanıcı adlı Youtuber'ın, arkadaşının hediye ettiği joysticki kullanarak uçak simülatörüyle gerçekleştirdiği uçuşlar kısa sürede gündem oldu.

F-16 savaş uçağına merak saldı Üniversite mezunu Youtuber, hayatında hiç görmediği F-16 savaş uçağına merak saldı. Yaptığı araştırmaların ardından internette uçuş programı satın aldı. Kurgusunu kavradığı uçuşları hesabından takipçileriyle canlı yayında paylaşıp öğretmeye başladı. İlk paylaşımında savaşan şahinin simülatöründeki sistemlerin aktif edilerek kalkış prosedürlerini bir dakika içinde özetleyen genç adam, ikinci paylaşımda füzelerin ateşlenip tekrar üsse dönüşündeki her detayı takipçilerine aktardı.

Kiralık evin çatı katındaki stüdyosundan binlere ulaşan genç, "Babam bana arabasını vermezken arkadaşım joystick hediye etti. Onunla öğrendim. Sanal filoda 7, 8 uçakla uçuyoruz. Suriye operasyonları düzenliyoruz. Devletimiz isterse göreve hazırız. Gerekirse mancınık bile kullanırız" diye konuştu.