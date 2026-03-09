Menü Kapat
TGRT Haber
Ekonomi
 Bengü Sarıkuş

Gazprom'dan korkutan uyarı: Tüm doğal gaz tükendi!

Rus enerji şirketi Gazprom, Avrupa'daki doğal gaz depolama tesislerindeki doluluk oranının yüzde 30'un altına düştüğü ve kışa hazırlık için doldurulan tüm gazın şubat ortasında tükendiği uyarısında bulundu.

Gazprom'dan korkutan uyarı: Tüm doğal gaz tükendi!
'dan yapılan yazılı açıklamada, 'nın depolarındaki doğal gazı hızla tükettiği belirtildi. Açıklamada, Hollanda'daki yeraltı depolarındaki doluluk oranının yüzde 10'un altına düştüğüne işaret edilerek, "Avrupa'nın genelinde doluluk oranı yüzde 30'un altına indi. Kışa hazırlık amacıyla Avrupa depolarına pompalanan tüm gaz şubat ortasında çekildi. Şu anda, önceki yılların stoklarından çekim yapılıyor." ifadelerine yer verildi.

HABERİN ÖZETİ

Gazprom'dan korkutan uyarı: Tüm doğal gaz tükendi!

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
Gazprom, Avrupa'nın doğal gaz depolarını hızla tükettiğini, genel doluluk oranının %30'un altına düştüğünü ve kendi gaz tedarikinin yaptırımlar nedeniyle önemli ölçüde azalarak pazarın tamamen terk edilme ihtimalinin bulunduğunu açıkladı.
Avrupa'daki doğal gaz depolama tesislerinin doluluk oranı %30'un altına düştü; kış için pompalanan gaz şubat ortasında bitti.
Hollanda'daki yeraltı depolarının doluluk oranı %10'un altına indi.
Gazprom'un Avrupa'ya gaz sevkiyatı, 2021'deki 201,7 milyar metreküpten 2024'te yaklaşık 15 milyar metreküpe geriledi.
Rusya Devlet Başkanı Putin, Avrupa gaz piyasasından tamamen çekilmek için gerekli çalışmaları yapma talimatı verdi.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
Gazprom'dan korkutan uyarı: Tüm doğal gaz tükendi!

Ukrayna savaşı öncesinde Avrupa'nın en büyük tedarikçisi konumunda bulunan Gazprom, yaklaşık 50 yıl süren boru hattı yatırımlarıyla 2022'ye kadar kıtadaki pazar payını yüzde 40'a kadar çıkarmıştı.

Gazprom'dan korkutan uyarı: Tüm doğal gaz tükendi!

nedeniyle müşterilerini ABD, Katar ve Norveç gibi sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedarikçilerine kaptıran Gazprom, 2024'te Avrupa'ya yaklaşık 15 milyar metreküp doğal gaz sevk ederken, bu hacim 2021'de 201,7 milyar metreküp seviyesindeydi.

Gazprom'dan korkutan uyarı: Tüm doğal gaz tükendi!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Avrupa gaz piyasasından tümüyle çekilebileceğini belirterek, Avrupa Birliği'ne (AB) gaz sevkiyatını tamamen durdurmak için gerekli çalışmaları yapmak üzere hükümete talimat vermişti.

Dul ve yetim maaşları için zam geldi! İsa Karakaş 2026 ödeme tablosunu tek açıkladı
Bakan Şimşek: Petrol şoku kalıcı olmaz, gerekli tedbirleri alıyoruz
ETİKETLER
#avrupa
#gazprom
#doğal gaz
#yaptırımlar
#Tedarik Sıkıntısı
#Ekonomi
