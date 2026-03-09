Bakan Şimşek: Petrol şoku kalıcı olmaz, gerekli tedbirleri alıyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından sert yükseliş yaşayan petrol fiyatlarını değerlendirdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şimşek, küresel belirsizliklerin yüksek seyrettiği ve enerji fiyatlarında sert dalgalanmaların yaşandığı bir dönemden geçildiğini belirterek, "Geçmiş tecrübeler bu tür şokların kalıcı olmadığını gösteriyor. Vadeli petrol piyasalarındaki fiyatlamalar da mevcut hareketin geçici olabileceğine işaret ediyor" ifadelerini kullandı.

Temelleri güçlü olan ekonomilerin hızla dengelenme ve toparlanma kapasitesine sahip olduğunu kaydeden Şimşek şunları kaydetti:

"Ekonomi yönetimi olarak gelişmeleri yakından takip ediyor ve gerekli tedbirleri alıyoruz. Vatandaşlarımızın, yatırımcıların ve firmalarımızın bu süreci rasyonel bir şekilde değerlendirmesi önem arz ediyor."

https://x.com/memetsimsek/status/2030885605530296666