Benim Sayfam
Ekonomi
Editor
Editor
 Bengü Sarıkuş

Bakan Şimşek: Petrol şoku kalıcı olmaz, gerekli tedbirleri alıyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, petrol fiyatlarındaki yükselişin kalıcı olmadığını belirterek, "Ekonomi yönetimi olarak gelişmeleri yakından takip ediyor ve gerekli tedbirleri alıyoruz" dedi.

Bengü Sarıkuş
09.03.2026
09:19
09.03.2026
09:22

Hazine ve Maliye Bakanı, sosyal medya hesabından sert yükseliş yaşayan petrol fiyatlarını değerlendirdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şimşek, küresel belirsizliklerin yüksek seyrettiği ve enerji fiyatlarında sert dalgalanmaların yaşandığı bir dönemden geçildiğini belirterek, "Geçmiş tecrübeler bu tür şokların kalıcı olmadığını gösteriyor. Vadeli petrol piyasalarındaki fiyatlamalar da mevcut hareketin geçici olabileceğine işaret ediyor" ifadelerini kullandı.

Temelleri güçlü olan ekonomilerin hızla dengelenme ve toparlanma kapasitesine sahip olduğunu kaydeden Şimşek şunları kaydetti:

yönetimi olarak gelişmeleri yakından takip ediyor ve gerekli tedbirleri alıyoruz. Vatandaşlarımızın, yatırımcıların ve firmalarımızın bu süreci rasyonel bir şekilde değerlendirmesi önem arz ediyor.

https://x.com/memetsimsek/status/2030885605530296666

