Denizli Buldan'da 5.1 büyüklüğünde deprem! İzmir, Muğla, Manisa ve birçok çevre ilde hissedildi

Bugün 09:21 sıralarında İzmir, Manisa, Denizli, Muğla, Aydın çevresinde hissedilen deprem tedirgin etti.

AFAD DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ DUYURDU

AFAD'dan depremle ilgili beklenen açıklama geldi. Buna göre depremin merkez üssü Denizli'nin Buldan ilçesi olarak kaydedilirken büyüklüğü 5,1 olarak tespit edildi. Depremle ilgili can kaybı veya hasar bildirilmedi.

https://x.com/DepremDairesi/status/2030893286445940919?s=20

DÜN DE MANİSA SALLANMIŞTI

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde dün saat 13.10'da 3,9 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Yerin 5,49 kilometre derinliğinde olan deprem, Manisa'nın yanı sıra İzmir'den de hissedilmişti.