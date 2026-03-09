Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Denizli Buldan'da 5.1 büyüklüğünde deprem! İzmir, Muğla, Manisa ve birçok çevre ilde hissedildi

İzmir, Muğla, Denizli, Aydın ve çevre illerde hissedilen 5.1 büyüklüğünde deprem oldu. AFAD'dan deprem açıklaması geldi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Denizli Buldan'da 5.1 büyüklüğünde deprem! İzmir, Muğla, Manisa ve birçok çevre ilde hissedildi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.03.2026
saat ikonu 09:26
|
GÜNCELLEME:
09.03.2026
saat ikonu 09:54

Bugün 09:21 sıralarında İzmir, Manisa, Denizli, Muğla, Aydın çevresinde hissedilen deprem tedirgin etti.

Denizli Buldan'da 5.1 büyüklüğünde deprem! İzmir, Muğla, Manisa ve birçok çevre ilde hissedildi

AFAD DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ DUYURDU

AFAD'dan depremle ilgili beklenen açıklama geldi. Buna göre depremin merkez üssü Denizli'nin Buldan ilçesi olarak kaydedilirken büyüklüğü 5,1 olarak tespit edildi. Depremle ilgili can kaybı veya hasar bildirilmedi.

https://x.com/DepremDairesi/status/2030893286445940919?s=20

DÜN DE MANİSA SALLANMIŞTI

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde dün saat 13.10'da 3,9 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Yerin 5,49 kilometre derinliğinde olan deprem, Manisa'nın yanı sıra İzmir'den de hissedilmişti.

Denizli Buldan'da 5.1 büyüklüğünde deprem! İzmir, Muğla, Manisa ve birçok çevre ilde hissedildi
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
8 Mart Pazar reyting sonuçları 2026: Teşkilat, Aynı Yağmur Altında, Doktor: Başka Bir Hayat...Dün en çok ne izlendi?
Altını savaş vurdu! Yeni haftada sert düşüş: İşte 9 Mart 2026 güncel altın fiyatları
Bahreyn'de patlama sesleri! İran İHA'larla saldırdı
ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.