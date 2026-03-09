Denizli Buldan'da 5.1 büyüklüğünde deprem! İzmir, Muğla, Manisa ve birçok çevre ilde hissedildi

Kategoriler
Bugün 09:21 sıralarında İzmir, Manisa, Denizli, Muğla, Aydın çevresinde hissedilen deprem tedirgin etti.
AFAD'dan depremle ilgili beklenen açıklama geldi. Buna göre depremin merkez üssü Denizli'nin Buldan ilçesi olarak kaydedilirken büyüklüğü 5,1 olarak tespit edildi. Depremle ilgili can kaybı veya hasar bildirilmedi.
https://x.com/DepremDairesi/status/2030893286445940919?s=20
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde dün saat 13.10'da 3,9 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Yerin 5,49 kilometre derinliğinde olan deprem, Manisa'nın yanı sıra İzmir'den de hissedilmişti.