8 Mart Pazar reyting sonuçları 2026: Teşkilat, Aynı Yağmur Altında, Doktor: Başka Bir Hayat...Dün en çok ne izlendi?

8 Mart Pazar akşamı TRT1’de Teşkilat ve ATV’de Aynı Yağmur Altında dizileri yeni bölümleriyle seyirci karşısına çıkarken, aynı saatlerde Now TV’de Doktor: Başka Bir Hayat dizisi ilk bölümüyle ekranlarda yer aldı. Hepsi de birbirinden iddialı yapımlar milyonları ekran başına kilitlerken, Tüm kişiler, AB ve ABC reyting gruplarındaki izlenme oranları ise günün ilk saatleri itibariyle araştırılmaya başlandı...