8 Mart Pazar reyting sonuçları 2026: Teşkilat, Aynı Yağmur Altında, Doktor: Başka Bir Hayat...Dün en çok ne izlendi?

Mart 09, 2026 08:56
8 Mart 2026 reyting sonuçları

8 Mart 2026 reyting sonuçları haftanın ilk gününde televizyon dünyasına damga vurdu. Zira dün akşam geçtiğimiz sezonlara damga vuran Teşkilat dizisinin yeni bölümünün yanı sıra oyuncu kadrosu ve konusuyla adından söz ettiren Aynı Yağmur Altında dizisi yeni bölümü yayınlandı. Ayrıca merakla beklenen Doktor: Başka Bir Hayat dizisi ilk bölümü ile yayın hayatına “Merhaba” dedi. Peki, dün en çok ne izlendi? İşte cevabı...

8 Mart Pazar reyting sonuçları 2026: Teşkilat, Aynı Yağmur Altında, Doktor: Başka Bir Hayat...Dün en çok ne izlendi?

8 Mart Pazar akşamı TRT1’de Teşkilat ve ATV’de Aynı Yağmur Altında dizileri yeni bölümleriyle seyirci karşısına çıkarken, aynı saatlerde Now TV’de Doktor: Başka Bir Hayat dizisi ilk bölümüyle ekranlarda yer aldı. Hepsi de birbirinden iddialı yapımlar milyonları ekran başına kilitlerken, Tüm kişiler, AB ve ABC reyting gruplarındaki izlenme oranları ise günün ilk saatleri itibariyle araştırılmaya başlandı...

8 Mart Pazar reyting sonuçları 2026: Teşkilat, Aynı Yağmur Altında, Doktor: Başka Bir Hayat...Dün en çok ne izlendi?

DÜN EN ÇOK NE İZLENDİ?

Dün akşam TRT1’de Teşkilat dizisi 172. Bölümüyle, ATV’de Aynı Yağmurun Altında dizisi 5. Bölümüyle, Now TV’de Doktor: Başka Hayatta dizisi ise ilk bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Aynı saatlerde Kanal D’de yabancı sinema Indiana Jones ve Kader Kadranı yayınlanırken, Show TV’de Yedi Bela Hüsnü, Star TV’de ise Özür Dilerim isimli yerli sinema filmleri izleyiciye eğlenceli anlar yaşattır. Ayrıca dün akşam TV8’de Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 yarışması ile ekranlarda heyecan fırtınaları esti.

8 Mart Pazar reyting sonuçları 2026: Teşkilat, Aynı Yağmur Altında, Doktor: Başka Bir Hayat...Dün en çok ne izlendi?

8 MART 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam hangi kanalda hangi yapımın en çok izlendiğini gösteren (Tüm kişiler, AB ve ABC gruplarında) 8 Mart 2026 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili resmi kurumlardan açıklama yapıldığında haberimizde yer alacaktır.

