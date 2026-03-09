Bahreyn'de patlama sesleri! İran İHA'larla saldırdı

Bahreyn’deki Sitra adasında iki şiddetli patlama meydana geldi. Bahreyn İçişleri Bakanlığı, patlamanın İran tarafından düzenlenen İHA saldırısı sonucu gerçekleştiğini açıkladı. Saldırıda biri ağır olmak üzere bazı yaralıların olduğu belirtilirken, adadaki bazı evlerde de hasar oluştuğu bildirildi. Sosyal medyadaki paylaşımlarda ise olayın İran saldırısı değil ABD’ye ait patriot savunma füzesinin arıza sonucu yerleşim yerine isabet etmesi nedeniyle meydana geldiği öne sürüldü. Ancak bu iddia resmi makamlar tarafından doğrulanmadı.