Bursa'da esnaf sokağı ringe çevirdi! Yumruklar havada uçuştu

Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi’nde meydana gelen olayda, aralarında önceden husumet olduğu iddia edilen iki esnafın sözlü tartışması, kısa sürede sokağın ortasında kavgaya dönüştü. Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında birbirlerine acımasızca yumruk sallayan tarafların o anları, boks ringini aratmayan görüntülere sahne oldu. Esnaflar sokak ortasında adeta bir düelloya tutuşurken, mahalle sakinlerinden bazıları kavgayı ayırmak için seferber oldu, bazı vatandaşlar ise bu anları cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydetti. Çevredeki vatandaşların yoğun çabası sonucu güçlükle yatıştırılan kavga, tarafların bölgeden uzaklaşmasıyla sona erdi.