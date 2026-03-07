Emekli bayram ikramiyesinde rota değişti! Kulisler bu haberle çalkalanıyor

Kategoriler
Emekli bayram ikramiyesi için zam ihtimali kulislerde konuşulmaya devam ediyor. AK Parti'nin Meclis’e sunduğu ekonomik pakette şu anda 4 bin TL olarak ödenen emekli bayram ikramiyesinin artırılmasına ilişkin madde yer almadı. Kulislerde olası bir artışın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanabileceği iddia ediliyor.
AK Parti’nin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunduğu son ekonomik düzenleme paketinde bayram ikramiyesinin artırılmasına ilişkin bir madde yer almadı. Milyonlarca emekli, Ramazan Bayramı öncesi bayram ikramiyesine zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyor.
Emekliler mevcut durumda 4 bin lira olan bayram ikramiyesinin en az 5 bin liraya çıkarılmasını talep ediyor.
Nefes Gazetesi'nde yer alan habere göre kulislerde, bayram ikramiyesine ilişkin olası bir artışın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanabileceği konuşuluyor. Bu nedenle gözler önümüzdeki hafta yapılacak Kabine ve AK Parti Meclis Grup Toplantısı'na çevrildi.
Erdoğan’ın bir artış açıklaması yapması hâlinde düzenlemenin Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen ve Genel Kurul gündemine gelmesi beklenen ekonomik pakete eklenebileceği iddia ediliyor.
Ramazan Bayramı’nın ilk gününün 20 Mart Cuma gününe denk gelmesi nedeniyle olası bir düzenlemenin Meclis’ten geçmesi için yaklaşık iki haftalık bir süre bulunuyor.