Emekli bayram ikramiyesinde rota değişti! Kulisler bu haberle çalkalanıyor

Emekli bayram ikramiyesi için zam ihtimali kulislerde konuşulmaya devam ediyor. AK Parti'nin Meclis’e sunduğu ekonomik pakette şu anda 4 bin TL olarak ödenen emekli bayram ikramiyesinin artırılmasına ilişkin madde yer almadı. Kulislerde olası bir artışın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanabileceği iddia ediliyor.