ABD ve İsrail, İran'da petrol tesislerini havaya uçurdu! 4 ölü

ABD ve İsrail güçleri gece saatlerinde İran’da başkent Tahran başta olmak üzere birçok noktaya saldırı düzenledi. Saldırılarda İran’ın petrol tesislerinin hedef alındığı bildirildi.

Ulusal İran Petrol Ürünleri Dağıtım Şirketi CEO’su Keramat Veyskarami, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, “Dün gece Tahran’da ve Elburz’da dört petrol deposu ile bir petrol ürünleri taşıma merkezi düşman uçaklarının saldırısına uğradı” dedi.

Veyskarami, saldırılarda 2 petrol tankeri sürücüsünün de aralarında bulunduğu 4 personelin olayda öldüğünü söyledi.

Keramat Veyskarami, saldırının ardından çıkan yangının kontrol altına alındığını, ancak tesislerde hasar meydana geldiğini söyledi. Dağıtım Şirketi CEO'su, İran'ın petrol depolarında "yeterli benzin rezervleri" olduğunu da sözlerine ekledi.