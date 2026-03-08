Suudi Arabistan'ın canına tak etti! İran'a sert uyarı: Saldırılar sürerse ABD üslerini kullandırırız

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Orta Doğu ABD, İsrail ve İran savaşında yangın yerine döndü. ABD ve İsrail'in ortak saldırılarına karşı İran misilleme amacıyla çevre ülkelerdeki ABD üslerini hedef aldı fakat zaman zaman bu hedefler arasında sadece askeri bölgeler yer almadı. Suudi Arabistan ise İran'a uyarıda bulundu.
Diplomatik çözümden yana olduğunu belirten Suudi Arabistan krallığın enerji tesislerine yönelik saldırıların devam etmesi halinde misilleme yapabileceklerini İran'a iletti. İngiliz haber ajansı Reuters'a göre, konuyla ilgili bilgi sahibi dört kaynak, Suudi Arabistan'ın mesajını, an Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın Körfez ülkelerinden özür dilemesinden önce gönderdi.
Prens Faysal'ın "Suudi Arabistan, tansiyonun düşmesi için her türlü arabuluculuğa açıktır" dediği, Riyad ile diğer Körfez ülkelerinin ABD'ye hava sahasını açmadığını ve İran'a hava saldırıları düzenlemesi için topraklarını kullanmasına izin vermediğini savunduğu aktarıldı.
Kaynaklara göre Faysal konuşmanın devamında mevkidaşına, İran'ın saldırıları devam ederse "Suudi Arabistan'ın ülkedeki üslerin ABD güçlerince kullanmasına izin verilebileceğini" ifade etti.
Riyad'ın enerji altyapısına yönelik saldırıların sürmesi halinde misilleme yapılacağını da açıkça ilettiği belirtildi.
Kaynaklar, savaş başladığından bu yana Riyad ve Tahran'ın düzenli olarak büyükelçiler üzerinden temas halinde olduğunu da not düştü. Reuters'a konuşan İranlı kaynaklar ise görüşmeyi teyit etmekle birlikte İran'ın Körfez ülkelerini değil, ABD çıkarlarına hizmet eden askeri üsleri hedef aldığını ilettiği belirtildi.
Tahran'ın bölgedeki Amerikan üslerinin kapatılmasını ve Körfez ülkelerinin Washington ile istihbarat paylaşmayı bırakmasını istediği de ifade edildi.