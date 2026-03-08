Orta Doğu ABD, İsrail ve İran savaşında yangın yerine döndü. ABD ve İsrail'in ortak saldırılarına karşı İran misilleme amacıyla çevre ülkelerdeki ABD üslerini hedef aldı fakat zaman zaman bu hedefler arasında sadece askeri bölgeler yer almadı. Suudi Arabistan ise İran'a uyarıda bulundu.

HABERİN ÖZETİ Suudi Arabistan'ın canına tak etti! İran'a sert uyarı: Saldırılar sürerse ABD üslerini kullandırırız Orta Doğu'da ABD, İsrail ve İran arasındaki çatışmalar sürerken, Suudi Arabistan İran'a yönelik uyarıda bulundu ve diplomatik çözüm çağrısı yaptı. Suudi Arabistan, krallığın enerji tesislerine yönelik saldırıların devam etmesi halinde İran'a misilleme yapabileceği uyarısında bulundu. Suudi Arabistan, tansiyonu düşürmek için her türlü arabuluculuğa açık olduğunu belirtti. Riyad, Körfez ülkelerinin ABD'ye hava sahasını açmadığını ve İran'a hava saldırıları düzenlemesi için topraklarını kullanmasına izin vermediğini savundu. Suudi Arabistan, İran'ın saldırıları devam ederse ülkedeki üslerin ABD güçlerince kullanılmasına izin verilebileceğini ifade etti. İran, Körfez ülkelerini değil, ABD çıkarlarına hizmet eden askeri üsleri hedef aldığını belirtti ve bölgedeki Amerikan üslerinin kapatılmasını istedi.

Diplomatik çözümden yana olduğunu belirten Suudi Arabistan krallığın enerji tesislerine yönelik saldırıların devam etmesi halinde misilleme yapabileceklerini İran'a iletti. İngiliz haber ajansı Reuters'a göre, konuyla ilgili bilgi sahibi dört kaynak, Suudi Arabistan'ın mesajını, an Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın Körfez ülkelerinden özür dilemesinden önce gönderdi.

''ARABULUCULUĞA DA AÇIĞIZ''

Prens Faysal'ın "Suudi Arabistan, tansiyonun düşmesi için her türlü arabuluculuğa açıktır" dediği, Riyad ile diğer Körfez ülkelerinin ABD'ye hava sahasını açmadığını ve İran'a hava saldırıları düzenlemesi için topraklarını kullanmasına izin vermediğini savunduğu aktarıldı.

''SALDIRILAR DEVAM EDERSE...''

Kaynaklara göre Faysal konuşmanın devamında mevkidaşına, İran'ın saldırıları devam ederse "Suudi Arabistan'ın ülkedeki üslerin ABD güçlerince kullanmasına izin verilebileceğini" ifade etti.

Riyad'ın enerji altyapısına yönelik saldırıların sürmesi halinde misilleme yapılacağını da açıkça ilettiği belirtildi.

''İSTİHBARAT PAYLAŞMAYI BIRAKIN!''

Kaynaklar, savaş başladığından bu yana Riyad ve Tahran'ın düzenli olarak büyükelçiler üzerinden temas halinde olduğunu da not düştü. Reuters'a konuşan İranlı kaynaklar ise görüşmeyi teyit etmekle birlikte İran'ın Körfez ülkelerini değil, ABD çıkarlarına hizmet eden askeri üsleri hedef aldığını ilettiği belirtildi.

Tahran'ın bölgedeki Amerikan üslerinin kapatılmasını ve Körfez ülkelerinin Washington ile istihbarat paylaşmayı bırakmasını istediği de ifade edildi.