Başkan Donald Trump İran savaşında öldürülen ABD askerlerinin naaşını böyle karşıladı

Mart 08, 2026 09:38
1
İran savaşında ölen ABD askerlerinin naaşı

İran ile devam eden savaşta hayatını kaybeden Amerikan askerlerinin naaşı ülkeye getirildi. ABD Başkanı Donald Trump eşi Melania Trump ve ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile beraber törene katıldı. 

2
İran savaşında ölen ABD askerlerinin naaşı

İsrail ve ABD'nin 28 Şubat'ta İran'a karşı başlattığı saldırılar ve Tahran'ın misillemeleri devam ediyor. Orta Doğu'daki yangın birçok ülkeye sıçradı ve can kayıpları her geçen gün artıyor.

 

3
İran savaşında ölen ABD askerlerinin naaşı

ABD de saldırılarda en az 6 askerini kaybetti. İran'a göre ABD'nin can kaybı daha fazla fakat Washington'dan konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.

 

4
İran savaşında ölen ABD askerlerinin naaşı

ABD tarafından bildirilen 6 askerin hayatını kaybettiği yönündeydi. Bu askerlerin naaşları ise ABD'ye getirildi.

 

5
İran savaşında ölen ABD askerlerinin naaşı

İran’ın ABD ve İsrail saldırılarına misillemeleri kapsamında hayatını kaybeden ABD askerlerinin cenazeleri, Delaware'e getirildi.

 

6
İran savaşında ölen ABD askerlerinin naaşı

Askerler için Delaware eyaletindeki Dover Hava Kuvvetleri Üssü'nde tören düzenlendi.

 

7
İran savaşında ölen ABD askerlerinin naaşı

Düzenlenen törene ABD Başkanı Donald Trump, eşi Melania Trump ve ABD Başkan Yardımcısı JD Vance de katıldı.

 

8
İran savaşında ölen ABD askerlerinin naaşı

Törende ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump katılarak asker selamı verdi.

 

9
İran savaşında ölen ABD askerlerinin naaşı

Törene ayrıca Başkan Yardımcısı J.D. Vance ve Savunma Bakanı Pete Hegseth de katıldı.

 

10
İran savaşında ölen ABD askerlerinin naaşı

Trump törende herhangi bir konuşma yapmadı.

 

11
İran savaşında ölen ABD askerlerinin naaşı

Tamamı Kuveyt'te ölen askerlerin isimleri şöyle:

Binbaşı Jeffrey O'Brien

 

12
İran savaşında ölen ABD askerlerinin naaşı

Yüzbaşı Cody Khork

 

13
İran savaşında ölen ABD askerlerinin naaşı

Birinci Sınıf Çavuş Noah Tietjens

 

14
İran savaşında ölen ABD askerlerinin naaşı

Birinci Sınıf Çavuş Nicole Amor, Çavuş Declan Coady

 

15
ABD Başkanı Donald Trump eşi Melania Trump ve ABD Başkan Yardımcısı JD Vance

Teknik Subay Robert Marzan

