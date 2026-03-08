İsrail Beyrut'taki bir otele hava saldırısı düzenledi! Ölü ve yaralılar var

Lübnan’a yönelik saldırılarını sürdüren İsrail, sivillerin bulunduğu bir otel binasını hedef aldı. Lübnan Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Beyrut'un merkezindeki Ramada Otel binasında bulunan bir daireye düzenlediği saldırıda en az 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Saldırıda 10 kişinin yaralandığı aktarılırken, otelde Güney Lübnan ve Beyrut'un banliyölerindeki savaştan kaçan yerinden edilmiş sivillerin kaldığı ifade edildi.