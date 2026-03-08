Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

İsrail Tahran'da petrol tesisini bombaladı! İran Hayfa'da misilleme yaptı

İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran ve Kerec'teki petrol depolama tesislerini vurdu. İran Devrim Muhafızları Ordusu ise bu saldırıya misilleme olarak Hayfa'daki petrol rafinerisini hedef aldı. Her iki tarafın saldırılarının ardından da petrol tesisleri alev topuna döndü.

'in 'a karşı başlattığı savaşın ikinci haftasına girilirken, bölgede şiddetli çatışmalar devam ediyor.

İsrail Tahran'da petrol tesisini bombaladı! İran Hayfa'da misilleme yaptı

0:00 97

İSRAİL TAHRAN'DA PETROL TESİSİNİ BOMBALADI

İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'da birkaç yakıt depolama tesisini vurduğunu açıkladı.

Ordudan yapılan açıklamada, kısa bir süre önce Tahran'da bir dizi yakıt depolama tesisine saldırı düzenlendiği belirtilerek, İran'ın vurulan bu tesislerinin askeri altyapıyı güçlendirmek ve işletmek için kullandığı savunuldu.

İsrail Tahran'da petrol tesisini bombaladı! İran Hayfa'da misilleme yaptı

Açıklamada, bu tesislerden askeri kuruluşlara yakıt dağıtıldığı ve saldırının Tahran yönetimini zayıflattığı iddia edilerek, saldırıların devam edeceği tehdidinde bulunuldu.

İsrail Devlet Televizyonu KAN'ın haberinde, İsrail ordusunun Tahran'daki petrol depoları ve rafinerilerini hedef aldığı bildirildi.

İRAN'DAN AÇIKLAMA

Öte yandan Fars Haber Ajansına konuşan ve adı açıklanmayan İran Petrol Bakanlığından bir yetkili, saldırılarda Tahran ve Kerec'de 3 petrol deposunun hedef alındığını doğruladı.

İran Ulusal Petrol Rafineri ve Dağıtım Şirketi de ABD-İsrail saldırılarında Tahran ve Elburz eyaletlerinde vurulan petrol depolarındaki stokun önceden en az seviyeye indirildiğini ve yakıt tedarikinin diğer kaynaklardan sağlandığını duyurmuştu.

HAYFA'DA PETROL RAFİNERİSİNE MİSİLLEME

İran Devrim Muhafızları Ordusu ise İsrail'in bu saldırısına aynı sertlikte misilleme yaptı.

İran devlet televizyonu, Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Biriminin açıklamasını yayımladı. Açıklamada, “ABD ve Siyonistlerinin Tahran Rafinerisi'ne düzenlediği saldırıya yanıt olarak, Hayfa Rafinerisini hedef aldık.” denildi.

İsrail Tahran'da petrol tesisini bombaladı! İran Hayfa'da misilleme yaptı

Hayfa Rafinerisi'nin "Hayberşıken" füzesiyle hedef alındığı bilgisi paylaşıldı. Saldırının ardından bölgeden alevler yükseldi.

